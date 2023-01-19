Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 74,59 (+0,32) Инвестиции, 18 янв, 18:54
Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 68,87 (+0,21) Инвестиции, 18 янв, 18:54
В Ярославле проверят жалобу мобилизованных на командира Политика, 02:56
Рогов сообщил о взрывах и работе ПВО в Запорожье Политика, 02:53
Гросси допустил происшествия на украинских АЭС «в любой момент» Политика, 02:20
WSJ сообщил о контактах Буданова с разведкой США в больнице после ранения Политика, 01:38
Шольц назвал условие поставок Киеву танков Leopard Политика, 01:36
Россию не позвали на Мюнхенскую конференцию по безопасности Политика, 00:57
WSJ сообщила об убийстве СБУ человека, без которого «Киев бы взяли» Политика, 00:55
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
В Белом доме сочли оскорбительными слова Лаврова о «русском вопросе» Политика, 00:40
NYT узнала о согласии США помочь Украине с ударами по Крыму Политика, 00:35
В МИД Канады вызвали российского посла Политика, 00:30
Предложение новостроек в Москве достигло исторического максимума Недвижимость, 00:30
«Нет смысла играть». Эксперты о перспективах карьеры Надаля Спорт, 00:00
Шольц в Давосе ушел от ответа на вопрос о танках для Киева Политика, 00:00
Мантуров рекомендовал открыть киоски с одеждой и продуктами у входов в ТЦ Бизнес, 00:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов сообщил о взрывах и работе ПВО в Запорожье

Владимир Рогов сообщил о взрывах и работе ПВО в Запорожье

В городе Запорожье, который остается под контролем Киева, слышны взрывы, работают системы противовоздушной обороны, сообщил в телеграм-канале член совета администрации вошедшей в состав России Запорожской области Владимир Рогов.

«Мои земляки сообщают, что на данный момент речь идет о, как минимум, двух взрывах, которые слышали запорожцы. По предварительной информации, также пытается работать ПВО ВСУ», — написал он.

Рогов неоднократно сообщал о взрывах в Запорожье и работе ПВО в городе. Так, 16 января он заявил, что после взрывов «в некоторых районах г. Запорожья частично исчезли мобильная связь, ТВ-сигнал украинских информационных помоек и интернет».

Рогов уточнил, что предварительно, целями были «объекты промышленной инфраструктуры, расположенные в г. Запорожье и ближайшем пригороде», используемые украинскими военными.

Сейчас под контролем России находится более 70% Запорожской области. По словам врио губернатора Евгения Балицкого, освобождение оставшейся территории региона может начаться весной.

Рогов 16 января говорил, что Киев отвел часть войск с участка линии соприкосновения в Запорожской области. До этого он неоднократно заявлял, что запорожское направление является основным для Украины. 

Читайте на РБК Pro
Подросток опять не спит до полуночи. Как помочь ему наладить режим
Что такое сверхчувствительность и как она помогает карьере — Quartz
Насколько ужасным будет 2023 год для инвесторов — The Economist
Переезд в Черногорию: сложно ли россиянам обжиться в этой стране

Теги
Запорожье Владимир Рогов взрывы ПВО
Материалы по теме
Рогов сообщил об обстреле ВСУ Михайловки в Запорожской области
Политика
Балицкий сообщил о боевом слаживании сербских добровольцев в Запорожье
Политика
Рогов заявил о возведении ВСУ линии обороны в Запорожской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter