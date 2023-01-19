Рогов сообщил о взрывах и работе ПВО в Запорожье
В городе Запорожье, который остается под контролем Киева, слышны взрывы, работают системы противовоздушной обороны, сообщил в телеграм-канале член совета администрации вошедшей в состав России Запорожской области Владимир Рогов.
«Мои земляки сообщают, что на данный момент речь идет о, как минимум, двух взрывах, которые слышали запорожцы. По предварительной информации, также пытается работать ПВО ВСУ», — написал он.
Рогов неоднократно сообщал о взрывах в Запорожье и работе ПВО в городе. Так, 16 января он заявил, что после взрывов «в некоторых районах г. Запорожья частично исчезли мобильная связь, ТВ-сигнал украинских информационных помоек и интернет».
Рогов уточнил, что предварительно, целями были «объекты промышленной инфраструктуры, расположенные в г. Запорожье и ближайшем пригороде», используемые украинскими военными.
Сейчас под контролем России находится более 70% Запорожской области. По словам врио губернатора Евгения Балицкого, освобождение оставшейся территории региона может начаться весной.
Рогов 16 января говорил, что Киев отвел часть войск с участка линии соприкосновения в Запорожской области. До этого он неоднократно заявлял, что запорожское направление является основным для Украины.