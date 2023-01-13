В Чехии выберут президента из ректора, олигарха и генерала

Стартующие 13 января президентские выборы в Чехии знаменуют конец эпохи Милоша Земана. В фаворитах — три кандидата. Как исход выборов скажется на отношениях Праги с Москвой — разбирался РБК

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Первый тур президентских выборов в Чехии пройдет 13 и 14 января. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, но, как показывают опросы общественного мнения, лишь у трех из них есть шансы на победу. Это бывший премьер-министр, предприниматель Андрей Бабиш, экономист и бывший ректор университета в Брно Дануша Нерудова и генерал на пенсии, экс-глава Военного комитета НАТО Петр Павел. Исход выборов не предрешен, явного лидера среди фаворитов нет, при этом уровень поддержки ни у одного из трех кандидатов не превышает 30%. Однако Павел в случае прохождения во второй тур имеет наибольшие шансы стать следующим президентом.

Нынешний глава государства Милош Земан занимает этот пост с 2013 года, он дважды выигрывал выборы и в текущей кампании принимать участие не может.

Как устроены президентские выборы в Чехии Президента в Чехии с 2012 года избирают всенародным голосованием в два этапа. Победить по итогам первого тура выборов может кандидат, набравший более 50%. Если никто не преодолел эту планку, то через две недели проходит второй тур. Оба тура голосования длятся два дня. В первый день избирательные участки работают с двух часов дня до десяти часов вечера, во второй — с восьми утра до двух часов дня. Длительность президентского срока — пять лет, один человек имеет право занимать высший пост не более двух сроков. Президент в Чехии — фигура отчасти номинальная: реальная власть сконцентрирована в руках премьер-министра. Тем не менее именно президент утверждает кандидатуру премьера и его правительство, выдвигает кандидатуры судей Конституционного суда и одобряет их назначения. Также в рамках мандата он обязан подписывать законопроекты и обладает правом вето на них, преодолеваемым новым голосованием в парламенте. Президент является верховным главнокомандующим чешской армией и должен представлять страну на международной арене.

78-летний Земан имеет репутацию «тяжеловеса» посткоммунистической эпохи, его нередко обвиняли в попытках расширить президентские полномочия и выходе за конституционные рамки. Последние примеры такого рода действий — его отказ назначать нового министра окружающей среды и заявление о досрочной смене председателя Конституционного суда в начале января, ставшие следствием разногласий между главой государства и действующим центристским правительством, которые усилились после ввода войск России на Украину в феврале 2022 года. Земан, известный своими пророссийскими и прокитайскими взглядами, в результате подвергся жесткой критике со стороны правительства, несмотря на то что выступил за введение санкций ЕС в отношении России, а в декабре 2022 года заявил, что его мнение о российском президенте Владимире Путине было ошибочным. «Хотя меня некоторые и называют российским агентом, я считаю, что мы должны быть солидарны [с Украиной]. <...> Я видел в нем [Путине] политика, заботящегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации», — сказал Земан. При этом до начала российской специальной военной операции он призывал международное сообщество смириться с тем, что Крым стал российским, и указывал на неэффективность санкций, введенных против Москвы в 2014 году.

В целом военные действия на Украине наложили отпечаток на всю президентскую гонку в Чехии. Все кандидаты в президенты назвали приоритетными такие проблемы, как миграционный кризис (Чехия приняла более 400 тыс. беженцев с Украины), новые угрозы для безопасности страны, рост цен на энергоносители и достигшую 20% инфляцию.

Журнал Foreign Policy указывает, что президентские выборы в Чехии знаменуют начало новой эры в политике страны. Ни один из преемников Земана не будет иметь сравнимого политического влияния, что ослабит саму значимость президентского поста. Это может усилить позиции кабинета во главе с Петром Фиалой и несколько улучшить пошатнувшийся имидж Чехии в глазах других западных стран, отмечает Balkan Insight.

Кто может стать президентом

Андрей Бабиш — 68-летний предприниматель и лидер популистской партии ANO («Акция недовольных граждан»), в прошлом министр финансов и премьер-министр, оказавшийся в центре череды коррупционных скандалов и заподозренный в том числе в хищении средств Евросоюза. В начале избирательной кампании Бабиша не раз обвиняли в стремлении занять пост президента для того, чтобы обеспечить себе иммунитет от судебного преследования. Однако менее чем за неделю до выборов суд снял с Бабиша обвинения в мошенничестве с субсидиями Евросоюза, связанными с его сельскохозяйственным бизнесом. «Невиновен», — написал Бабиш в своем аккаунте в Twitter после вердикта суда 9 января.

Пост главы правительства Бабиш занимал с 2017-го по конец 2021 года. В 2019 году в Чехии дважды проходили массовые демонстрации, участники которых призывали Бабиша уйти в отставку. Тем не менее он популярен у малообеспеченных граждан и жителей сельской местности. На парламентских выборах 2021 года ANO проиграла победившей коалиции «Вместе» менее 1%: ANO получила 27,12% голосов, а коалиция, объединившая три либеральных партии и движения, — 27,79%. У Бабиша, близкого к Земану и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, в случае избрания президентом возможны политические трения с правительством и Фиалой. Уровень поддержки Бабиша, согласно аналитическим данным Politico, составляет 28%. По расчетам издания, он практически гарантированно выйдет во второй тур, однако там проиграет любому из своих соперников с почти 20-процентным отрывом.

Дануша Нерудова — первая женщина — кандидат в президенты Чехии и самый молодой в истории страны претендент на этот пост (ей 44 года). Она экономист и известна своей работой в качестве ректора Университета Менделя в Брно — старейшего в стране вуза в области сельского и лесного хозяйства. В период ее ректорства (с 2018-го по январь 2022 года) университет попал в крупный скандал с плагиатом, но Нерудова заявляла, что все обвинения были сфабрикованы. Политические очки она начала набирать в середине 2020 года, в том числе за счет хорошо спланированной кампании в Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) — на ее аккаунт подписаны более 160 тыс. человек. Нерудова придерживается либеральных взглядов и в случае победы намерена продвигать «капитализм заинтересованных сторон». По ее словам, это значит, что экономические решения Чехии будут зависеть в том числе от политических и экологических факторов. Согласно аналитическим данным Politico, текущий уровень поддержки Нерудовой составляет 24%. При выходе во второй тур вместе с Бабишем у нее будет шанс победить его.

Петр Павел — генерал чешской армии на пенсии, который не скрывает свое коммунистическое прошлое и работу на спецслужбы бывшей Чехословакии. За время службы в вооруженных силах Чехии сделал блестящую карьеру, сначала став начальником Генштаба армии, а потом председателем Военного комитета НАТО — первым восточноевропейцем на данной должности (в состав этого главного в альянсе консультационного комитета входят начальники генштабов стран — членов блока).

Павел, как и Нерудова, поддерживает принципы либеральной демократии, но придерживается более консервативных взглядов. В случае победы намерен сосредоточиться на ужесточении миграционного контроля и поддержке малого и среднего бизнеса на фоне высокой инфляции. Как и Бабиш, согласно аналитическим данным Politico, Павел набирает 28% общественной поддержки, но уверенно опередит его во втором туре. Если соперником генерала во втором туре станет Нерудова, то он также выйдет победителем, по данным исследовательского центра Median.

Как исход выборов может повлиять на отношения Праги с Москвой

Отношения России и Чехии ухудшались все последние годы. В 2021 году Чехия и США стали первыми странами, объявленными российским правительством недружественными. В отношении Праги Москва пошла на этот шаг после того, как Бабиш обвинил российское государство в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году. За этими обвинениями последовала взаимная высылка дипломатов. «Москва уничтожила наши взаимные отношения, которые ныне находятся в замороженном состоянии. Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией», — сказал Бабиш в интервью изданию Denik.cz вскоре после этого. Во время президентской избирательной кампании экс-премьер избегал тем Украины и России, сосредоточившись на внутренних проблемах страны, указывало агентство Аssociated Press.

Павел в бытность главой Военного комитета НАТО после присоединения Крыма к России заявлял в интервью Аssociated Press, что НАТО необходимо увеличить расходы на оборону, число совместных учений и «твердо стоять перед лицом России». Однако уже в 2016 году в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности он заявил о необходимости диалога НАТО с Россией: «Чтобы понимать намерения, нам нужен диалог. Надо также, чтобы мы были поняты. Сдерживание, оборона и диалог являются триадой, позволяющей избежать просчетов и обеспечить предупреждение конфликтов». Комментируя военные действия России на Украине летом 2022 года, Павел заявлял, что они являются продуктом политики Путина. «Россия больше не просто стратегический конкурент. Это прямая угроза нашей безопасности. Президент Путин зашел слишком далеко, объявив о возможном применении ядерного оружия против Великобритании, Франции и других стран, угрожая суверенным странам, в том числе ядерным державам», — говорил Павел. Он подчеркивал, что обладание ядерным оружием не делает Россию сверхдержавой.

Нерудова, комментируя военные действия на Украине, заявляла, что «мир наступит, когда последний российский военный покинет территорию Украины». По ее словам, Чехия должна продолжить оказывать военную помощь Украине. Комментируя отношения с Россией после разрешения конфликта, Нерудова заявила, что Евросоюз должен выработать единый подход для стран-членов. «Что касается России, то там Евросоюз должен ясно сказать, когда будут отменены санкции и что будет этим межевым камнем. Нам следует сказать, захотим ли мы поддерживать какой-либо канал для диалога с Россией или же это страна, с которой мы не захотим поддерживать связь», — отметила она. Также Нерудова анонсировала свое желание побывать на Украине в случае, если займет должность президента.

На отношения с Россией президентские выборы в Чехии вряд ли окажут какое-либо влияние, уверен генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Скорее, наоборот, уход Земана, который был в каком-то смысле символом предыдущей эпохи, может позволить еще больше консолидировать чешский политический класс на антироссийской платформе», — допустил Кортунов. По словам эксперта, Чехия в последние годы была одним из самых последовательных и жестких критиков России. «Я думаю, нет оснований полагать, что ситуация поменяется. Хотя, конечно, в Чехии есть определенные пророссийские настроения. Это позиция меньшинства, но она тем не менее существует — по крайней мере, существовала до 24 февраля 2022 года», — заключил он.