Японского дипломата вызвали в МИД из-за выставки о Курилах в Токио
Советника-посланника посольства Японии в Москве вызвали в МИД из-за выставки в Токио, где демонстрируются материалы, «якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний» на Южные Курилы, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Речь идет о выставке «Территория и суверенитет», которая открылась 21 января в Токио при поддержке властей.
Как сообщили в МИД, японскому дипломату заявили о неоспоримости законного суверенитета над Курилами, подчеркнув, что подобные действия японской стороны идут вразрез с договоренностью о создании позитивной атмосферы в отношениях между странами.
«Видим в этом также очередное свидетельство нежелания японских партнеров признать в полном объеме итоги Второй мировой войны», — добавили в министерстве.