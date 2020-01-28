Японского дипломата вызвали в МИД из-за выставки о Курилах в Токио

Поводом стала выставка, на которой, как утверждают в МИДе, были показаны материалы, якобы доказывающие обоснованность претензий Японии на Южные Курилы. Москва видит в этом нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны

Фото: Андрей Любимов / РБК

Советника-посланника посольства Японии в Москве вызвали в МИД из-за выставки в Токио, где демонстрируются материалы, «якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний» на Южные Курилы, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Речь идет о выставке «Территория и суверенитет», которая открылась 21 января в Токио при поддержке властей.

Как сообщили в МИД, японскому дипломату заявили о неоспоримости законного суверенитета над Курилами, подчеркнув, что подобные действия японской стороны идут вразрез с договоренностью о создании позитивной атмосферы в отношениях между странами.

«Видим в этом также очередное свидетельство нежелания японских партнеров признать в полном объеме итоги Второй мировой войны», — добавили в министерстве.