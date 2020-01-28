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Японского дипломата вызвали в МИД из-за выставки о Курилах в Токио

Поводом стала выставка, на которой, как утверждают в МИДе, были показаны материалы, якобы доказывающие обоснованность претензий Японии на Южные Курилы. Москва видит в этом нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны
Фото: Андрей Любимов / РБК

Советника-посланника посольства Японии в Москве вызвали в МИД из-за выставки в Токио, где демонстрируются материалы, «якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний» на Южные Курилы, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Речь идет о выставке «Территория и суверенитет», которая открылась 21 января в Токио при поддержке властей.

Как сообщили в МИД, японскому дипломату заявили о неоспоримости законного суверенитета над Курилами, подчеркнув, что подобные действия японской стороны идут вразрез с договоренностью о создании позитивной атмосферы в отношениях между странами.

«Видим в этом также очередное свидетельство нежелания японских партнеров признать в полном объеме итоги Второй мировой войны», — добавили в министерстве.

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Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой. Токио претендует на Курильские острова Кунашир, Шикотан, Хамобаи и Итуруп, Москва же настаивает, что они законно перешли к СССР по итогам войны.

Российская сторона неоднократного заявляла, что не планирует уступать острова. Японский премьер Синдзо Абэ говорил, что надеется решить вопрос с мирным договором до 2021 года. Одним из препятствий для заключения мирного договора глава МИД России Сергей Лавров называл военно-политический альянс Японии и США.

27 января МИД сообщил о задержании японского журналиста при попытке получить секретные сведения о военном потенциале России на Дальнем Востоке. Задержание прошло 25 декабря прошлого года, иностранцу дали трое суток на то, чтобы покинуть страну. В связи с инцидентом министерство вызывало советника-посланника японского посольства.

Автор: Константин Нагаев
Теги: МИД России, Япония
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