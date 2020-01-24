СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций

Кипрские власти добиваются от Брюсселя жестких мер в отношении Турции, разрабатывающей месторождения у берегов Кипра, пишет агентство

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Кипр заблокировал новые санкции, которые ЕС намеревался ввести против крымских чиновников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По их словам, таким образом власти островного государства пытаются убедить Брюссель принять жесткие меры в отношении Турции. В Никосии уверены, что европейцы должны помешать туркам разрабатывать нефтегазовые месторождения у берегов Кипра, говорится в сообщении агентства.

Официально кипрские власти отрицают связь между этими двумя вопросами. В Никосии заявляют, что отказ немедленно согласиться на ограничения в отношении кипрских чиновников объясняется желанием властей повнимательней ознакомиться с документом: такую позицию, в частности, выразил официальный представитель МИД Кипра Деметрис Самуэль.

Тем не менее, европейские дипломаты указывают, что в Брюсселе расстроены поведением Кипра, поскольку для введения новых санкций необходима единогласная поддержка всех 28 членов ЕС. По словам одного из источников Reuters, сейчас Германия и Польша давят на Никосию, чтобы власти островного государства сняли свои возражения. В Брюсселе рассчитывают, что это произойдет уже в начале следующей недели.

При этом в ЕС готовят и санкции в отношении Анкары, однако, по всей вероятности они коснутся лишь военных и капитанов судов, которые непосредственно занимаются разработками месторождений у кипрского месторождения. Чиновников высокого ранга такие меры как заморозка банковских счетов и запрет на въезд в ЕС не коснутся.