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Падение режима Асада ,  
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Свергнувшая Асада группировка провела военный парад в Дамаске. Видео

Свергнувшая Асада группировка провела военный парад в Дамаске
Сюжет
Падение режима Асада

Свергнувшая Асада группировка провела военный парад в Дамаске. Видео
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Пришедшие к власти в Сирии члены группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) провели военный парад в столице. Повстанцы заняли Дамаск в ночь на 8 декабря, свое наступление они вели с конца ноября. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну, он находится в России.

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Сирия военный парад Дамаск Хайят Тахрир аш-Шам
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