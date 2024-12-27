Свергнувшая Асада группировка провела военный парад в Дамаске. Видео

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Пришедшие к власти в Сирии члены группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) провели военный парад в столице. Повстанцы заняли Дамаск в ночь на 8 декабря, свое наступление они вели с конца ноября. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну, он находится в России.