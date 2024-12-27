Джонсон снялся в украинской новогодней комедии
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в украинской новогодней комедии «Поезд в 31 декабря», об этом сообщил продюсер фильма Юрий Горбунов в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и поделился видео и фото с ним со съемочной площадки.
Джонсон, сторонник военной помощи Украине, неоднократно приезжал в страну как во время своего премьерства, так и после ухода с поста. На Украине Джонсона считают «большим другом», отмечает, в частности, «РБК-Украина». Одно из киевских кафе создало в честь него именное пирожное «Борис Джонсонюк» по мотивам английского яблочного пирога, сообщал ТСН. Верхняя часть десерта напоминает прическу Джонсона. Он получил именную табличку на Аллее храбрых в Киеве, а также высшую награду для иностранного гражданина — «Орден Свободы».
На видео экс-премьер в здании Киевского центрального вокзала говорит: «Добрый день, everybody!», и поздравляет украинцев с Новым годом. На нем надета шапка с символикой «Украинской железной дороги» и надписью «Нумерация вагонов начинается с головы поезда», отмечает
«24 Канал». Джонсон ездил в Киев на поезде.
«Закулисье нашего Поезда в 31 декабря. Мы благодарим Бориса Джонсона, которого мы по-доброму называем Джонсонюк, за то что он согласился сняться в нашем фильме!!! Нам кажется, что это хорошая, теплая изюминка, которая стала еще одним винтиком магии кино! Уже во всех кинотеатрах!!!» — написал Горбунов.
Допремьерный показ комедии «Поезд в 31 декабря» состоялся 25 декабря, на Рождество, фильм снят Олегом Борщевским. «События фильма происходят в поезде, проводником которого является Николай Иванович. Это должен был быть обычный, тихий рейс, однако поездка из Киева во Львов оказалась довольно интересной», — описывает сюжет ленты «24 Канал».
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