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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала об исчерпании запасов западных ракет у Украины

NYT: у Украины заканчиваются запасы западных ракет
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ чрезмерно полагались на западную помощь вместо собственных усилий, но ATACMS и Storm Shadow ситуацию не изменили, уверены американские собеседники издания. Путин предупреждал об ответе на такие удары
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Запасы западных дальнобойных ракет в распоряжении украинской армии кончаются, после многочисленных запусков вслед за разрешением бить по российской территории ВСУ ограничили их использование, пишет The New York Times.

Применение западных ракет имело ограниченную эффективность и не изменило траектории боевых действий, считают источники издания среди высокопоставленных чиновников НАТО, не произошло и эскалации: Россия в ответ один раз запустила ракету «Орешник».

По версии американских должностных лиц, Москва пытается избежать обострения ситуации в связи с избранием Дональда Трампа на пост президента США и продвижением российских войск. Скорее всего, предположили они, российские власти не будут отвечать на удары ATACMS таким образом, чтобы США не усилили поддержку Украины, а новая администрация не оказалась в неудобном положении.

«Панацеей» применение западных дальнобойных ракет для Украины не стало, пишет NYT: Киев слишком полагался на помощь с Запада и не приложил достаточно военных усилий, особенно в мобилизации большего числа новобранцев.

К концу ноября, когда Киев получил разрешение на удары вглубь России, украинская армия обладала лишь «десятками ракет», возможно, около 50, рассказали источники NYT. С их слов, ВСУ не могли рассчитывать на поставки новых ATACMS, поскольку США отправили их на Ближний Восток и в Азию. Великобритания также не обладала достаточным количеством Storm Shadow для передачи Киеву.

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Фото:Ethan Swope / Getty Images

Президент Владимир Путин еще в сентябре, до снятия западных ограничений на украинские удары, предупреждал, что такое решение «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». После того как разрешение было получено и ВСУ ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям, он заключил, что конфликт приобрел черты глобального.

В декабре, после удара ракетами ATACMS, президент отметил: «Мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие, мы используем такое же». «Российская армия ответила комплексным ударом — 221 или 240 ударов. <...> Высокоточным дальнобойным оружием. Если нужно будет, [если] мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем», — сказал Путин.

Трамп подвергал критике поставки дальнобойного оружия Украине: «Количество убитых молодых солдат, лежащих на полях повсюду, ошеломляет. Это безумие, что происходит. Это безумие. Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто обостряем эту войну и усугубляем ее. Этого нельзя было допускать».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина поставки оружия ATACMS «Орешник» Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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