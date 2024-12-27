Economist узнал о разработке на Украине способной достичь Москвы ракеты

Украина в режиме секретности пытается восстановить свою ракетную промышленность, пишет Economist. В рамках проекта «Трембита» ракету усовершенствуют таким образом, чтобы она могла достичь Москвы, утверждает газета

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Украина, которая в советские времена была лидером ракетной промышленности, сейчас возрождает эту отрасль в условиях секретности, пишет The Economist.

Так, часть сборки ракет перенесена в защищенные бункеры, а производство компонентов проходит в «сотнях скрытых, ничем не примечательных» объектах, как, например, гараж, который защищает производство одной из новых ракет «Трембита» (принята на вооружение в прошлом году). Этот проект — один из нескольких ракетных проектов, который, как надеются на Украине, приведет к возрождению ракетной промышленности, отмечает газета.

Базовая модель «Трембиты» развивает скорость до 400 км/ч, дальность полета составляет 200 км. Ракета названа в честь разновидности альпийского рога, которая является народным инструментом украинских горцев. На этот инструмент похож двигатель ракеты — длинная прямая труба с расширением на конце.

В рамках проекта разрабатывается более крупная и мощная модель, которая, как пишет газета, сможет достичь Москвы. После итоговых полевых испытаний начнется серийное производство этой ракеты. Economist отмечает, что на разработку у инженеров-добровольцев ушло около полутора лет.

Руководитель проекта «Трембита» Сергей Бирюков в комментарии изданию называет ракету «бомжом» (hobo), имея в виду ее стоимость. «Трембита» в комплекте с боеголовкой весом 20–30 кг стоит около $15 тыс., что сравнительно недорого для рынка ракет. Дешевое производство может привлечь западных партнеров — такой вариант источник Economist, близкий к оборонной промышленности, называет лучшим способом расширения производства для Украины на фоне нехватки финансирования. «На Украине нет недостатка в идеях, но дьявол всегда таился в их реализации», — отмечает он.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимир Горбулин, который консультирует несколько ракетных проектов, заявил, что ракетную программу Киев будет осуществлять «несмотря ни на что». При этом он опроверг «дикие, плохо обоснованные фантазии» о ядерном перевооружении.

Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины подчеркнул в комментарии Economist, что для производства ракет в достаточном количестве и большой дальности стране потребуется по меньшей мере год.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров осенью заявил, что страна разработала «мощную ракетную программу» на три года. Он обещал предоставить детали о ней в конце 2024-го или начале 2025 года. В ноябре министр рассказал, что Украина наращивает серийное производство крылатых ракет «Нептун», предназначенных для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей.

Минобороны России впервые отчиталось о перехвате такой ракеты в августе прошлого года. Также ведомство не раз докладывало об ударах по цехам, где производят части ракет «Нептун» и ракеты-дроны «Паляниця». В начале декабря Умеров объявил о начале серийного производства последних.

Президент Владимир Зеленский в августе сообщал об испытаниях первой баллистической ракеты украинского производства. Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр заявила в ноябре, что Киев работает над «более чем одной» баллистической ракетой. При этом The Wall Street Journal писала о проблемах Украины с финансированием программы по разработке ракет, в связи с чем страна еще долгие годы будет зависеть от западных носителей.

Объявляя о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин одной из ее целей называл демилитаризацию соседней страны. Подтверждение безъядерного статуса Украины является одним из условий прекращения огня и начала переговоров.