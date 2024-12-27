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Война санкций ,  
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Медведев перефразировал цитату Кондолизы Райс и призвал «наказать Европу»

Медведев: дружбы с США не предвидится в ближайшие 100 лет
Сюжет
Война санкций
20 лет назад Кондолиза Райс произнесла знаменитое «наказать Францию, игнорировать Германию и простить Россию», говоря о тройке стран, не поддержавших вторжение США в Ирак. Медведев перефразировал цитату, призвав «наказать» Европу
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Артем Пряхин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

России нужно «простить слабые страны, игнорировать США и наказать Европу», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, перефразировав цитату, приписываемую Кондолизе Райс.

Райс занимала должность госсекретаря США в 2005–2009 годах, в период с 2001 по 2005 год была советником президента по национальной безопасности. «Наказать Францию, игнорировать Германию и простить Россию» — знаменитое высказывание, якобы произнесенное ей 20 лет назад в адрес антивоенной тройки, не одобрявшей курс США в Ираке.

Медведев заявил, что эта «лингвистическая триада» отлично подходит к ситуации гибридной войны Запада против России. Однако, по его мнению, она нуждается в доработке:

  • Так, простить России нужно те слабые страны, которые «поддались давлению англосаксов и приняли хотя бы и пассивное участие в антироссийском западном треше (в основном это ряд стран Азии и Латинской Америки)».
  • Игнорировать нужно США, поскольку «дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно — прямой конфликт с очевидностью перерастет в мировую ядерную войну».
  • А наказать необходимо Европу, так как нынешний Старый Свет «не вызывает никаких эмоций, кроме глубочайшего отвращения». Медведев заявил, что именно Европа стала «главным оплотом русофобии» в мире, именно она повинна в срыве стамбульских переговоров и раскручивании «бездарной санкционной кампании, которая принесла ее гражданам колоссальные убытки». «Именно кровожадная Европа кормила всех самых оголтелых демонов войны, не считаясь с потерями сторон конфликта», — добавил политик.

По мнению Медведева, Европу нужно «наказать» всеми доступными средствами: политическими, экономическими и всевозможными гибридными. «И поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам в Европе. Да здравствуют агрессивные погромщики на ее исторических улочках! Слава толпам мигрантов, творящих бесчинства и с ненавистью уничтожающих радужные европейские ценности! Пусть исчезнут в потоке будущих гражданских столкновений все премерзкие рожи европейских бюрократов!» — написал зампред Совбеза.

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Дмитрий Медведев

Медведев неоднократно критиковал Запад за введение антироссийских санкций и утверждал, что страны НАТО принимают непосредственное участие не в гибридной, а в полноценной войне с Россией. «Наша страна находится в состоянии войны, причем со всем западным миром. И поэтому мы будем исходить из тех документов, которые подписаны главой государства. А решение, конечно, здесь принимает верховный главнокомандующий, то есть президент страны», — заявил он в ноябре.

В январе политик также пригрозил применением ядерного оружия, если Украина будет использовать западные ракеты для уничтожения пусковых установок в России. «Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства. Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве», — заявил он.

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Дмитрий Медведев Кондолиза Райс Европа Военная операция на Украине санкции наказание
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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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