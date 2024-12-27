Адмирал НАТО заявил о разработке в Европе устаревшего вооружения

На разработку вооружения в Европе уходит слишком много времени, а технологии развиваются гораздо быстрее, так что по итогу новая техника выходит уже устаревшей и может не соответствовать современным целям, заявил адмирал Вандье

В Европе на разработку систем вооружения уходит слишком много времени, что приводит к тому, что в итоге новая техника выходит уже устаревшей, заявил французский адмирал и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье в интервью Defense News.

Он привел в пример разработку танков. Так, сначала привлекаются военные инженеры, которые «годами» работают, чтобы определить, какой будет новая техника. Затем заключается контракт, и промышленность «еще десять лет» работает над этим. «В конечном итоге у вас есть танк, который [может уже] не соответствовать вашим целям, поскольку ситуация изменилась. У новой технологии было время появиться — вы потратили много денег только на то, чтобы получить платформу, которая устарела по своей конструкции, и все потому, что на ее создание было потрачено слишком много времени», — поясняет Вандье.

Офицер подчеркивает, что новые технологии, например, искусственный интеллект, развиваются гораздо быстрее и, соответственно, требуют более скорого запуска в Европе.

Вандье и до этого критиковал стратегию Европы в сфере военной промышленности. «Европа не сможет выиграть будущую войну вооружений, следуя правилам, которые она сегодня навязала себе», - сказал он в конце ноября, имея в виду требования к производителям оружия. Адмирал призвал принять во внимание подход США к инновациям, отметив, что в Европе "не рискуют".

На фоне продолжающихся военных действий на Украине ЕС еще в 2023 году начал разрабатывать новую Европейскую оборонно-промышленную стратегию (EDIS). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен называла четыре основных пункта стратегии: тратить больше, тратить умнее (увеличить совместные закупки), расходовать «по-европейски» (инвестировать средства европейских налогоплательщиков) и использовать опыт конфликта на Украине.

В июле фон дер Ляйен представила свою предвыборную программу, в которой в том числе пообещала превратить ЕС в оборонный союз.

В ноябре Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что Брюссель намерен выделить миллиарды евро из бюджета ЕС на оборону и безопасность. В частности, изменение политики позволит странам блока перенаправлять средства из так называемых фондов сплочения (cohesion funds). Это одна из крупнейших программ бюджета Евросоюза, которая была задумана как средство финансирования наиболее отсталых регионов государств блока для сближения их по уровню развития с передовыми. На эти нужды в текущем семилетнем бюджетном плане Евросоюза на 2021–2027 годы заложено €392 млрд.