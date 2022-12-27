«Коммерсантъ» назвал причину объявления в розыск Дмитрия Давыдова

У российских силовиков нет претензий к Давыдову, а в базу МВД он попал потому, что был объявлен Казахстаном в международный розыск. Бизнесмен не имеет гражданства России, и при задержании в стране Москва должна будет выдать его

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

МВД России объявило в розыск бизнесмена Дмитрия Давыдова (признан иноагентом) по просьбе Казахстана, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников газеты, у российских силовиков нет претензий к предпринимателю. Появление Давыдова в базе они связывают с тем, что Комитет нацбезопасности Казахстана недавно объявил его в межгосударственный розыск (на национальном уровне он был объявлен в розыск в 2020 году).

Источники газеты отмечают, что, так как у Давыдова нет российского гражданства, если бизнесмена задержат на территории страны, Москва передаст его Казахстану.

Давыдов появился в базе данных МВД накануне, 26 декабря. Приведенные в карточке данные данные совпадают с внесенным Минюстом в список иноагентов Давыдовым 16 декабря, ФИО и дата рождения которого соответствуют имени бизнесмена и автора проекта «20 идей по развитию России». Предприниматель рассказывал, что родился в Казахской ССР.

В Казахстане дело против Давыдова, совладельца букмекерской конторы «Олимп», возбудили в 2019 году. Его обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса преступной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов, участии в преступной группе, а также легализации денег, полученных преступным путем. По версии гособвинения, в 2014 году Давыдов с деловым партнером Анарбеком Жауыровым создали организованную преступную группу, которая вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов. Ущерб государству от их действий оценили в 95,6 млрд тенге (около $212 млн).

Сейчас, пишет издание, Давыдов живет в Европе.