ВС признал американское юрлицо ФБК террористической организацией

Верховный суд рассмотрел дело в закрытом режиме. Решение о признании организации террористической вступило в силу

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Верховный суд удовлетворил иск о признании террористической организацией американского юрлица ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан экстремистской организацией и запрещен в России, также признан иностранным агентом, нежелательной организацией и ликвидирован) — Anti-Corruption Foundation (AFC), сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Решение было принято судьей Олегом Нефедовым в закрытом судебном заседании и вступает в силу немедленно.

Фонд борьбы с коррупцией был создан в 2011 году Алексеем Навальным как некоммерческая организация. В октябре 2019 года Министерство юстиции России внесло ФБК в список организаций, выполняющих функции иностранного агента. Весной 2021 года Московский городской суд признал его экстремистским объединением, запретил деятельность и постановил ликвидировать. После запрета в России соратники Навального зарегистрировали в США новое юридическое лицо — Anti-Corruption Foundation, Inc. В дальнейшем эта структура была включена российскими властями в реестр иностранных агентов, а затем признана нежелательной организацией.

В начале октября за финансирование ФБК как экстремистской организации был оштрафован Михаил Волков — отец бывшего главы ФБК Леонида Волкова (признан Минюстом иноагентом). По данным следствия, в августе и сентябре 2021 года он перевел по 1 тыс. руб. на счет ФБК. Фонд был признан экстремистской организацией в июне того же года.

В декабре 2024 года Перовский районный суд приговорил хирурга Ивана Тищенко к четырем годам колонии общего режима за пожертвования ФБК в 5,3 тыс. руб.