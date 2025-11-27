 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ВС признал американское юрлицо ФБК террористической организацией

Верховный суд рассмотрел дело в закрытом режиме. Решение о признании организации террористической вступило в силу
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Верховный суд удовлетворил иск о признании террористической организацией американского юрлица ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан экстремистской организацией и запрещен в России, также признан иностранным агентом, нежелательной организацией и ликвидирован) — Anti-Corruption Foundation (AFC), сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Решение было принято судьей Олегом Нефедовым в закрытом судебном заседании и вступает в силу немедленно.

Фонд борьбы с коррупцией был создан в 2011 году Алексеем Навальным как некоммерческая организация. В октябре 2019 года Министерство юстиции России внесло ФБК в список организаций, выполняющих функции иностранного агента. Весной 2021 года Московский городской суд признал его экстремистским объединением, запретил деятельность и постановил ликвидировать. После запрета в России соратники Навального зарегистрировали в США новое юридическое лицо — Anti-Corruption Foundation, Inc. В дальнейшем эта структура была включена российскими властями в реестр иностранных агентов, а затем признана нежелательной организацией.

В начале октября за финансирование ФБК как экстремистской организации был оштрафован Михаил Волков — отец бывшего главы ФБК Леонида Волкова (признан Минюстом иноагентом). По данным следствия, в августе и сентябре 2021 года он перевел по 1 тыс. руб. на счет ФБК. Фонд был признан экстремистской организацией в июне того же года.

В декабре 2024 года Перовский районный суд приговорил хирурга Ивана Тищенко к четырем годам колонии общего режима за пожертвования ФБК в 5,3 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Надежда Сарсания
ФБК террористическая организация Верховный суд Алексей Навальный
Материалы по теме
Суд рассмотрит иск о признании ФБК террористической организацией
Политика
Блогер Никита Ефремов частично признал вину в спонсировании ФБК
Политика
Суд отказал в отмене приговора за финансирование ФБК хирургу из Москвы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 14:51 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 14:51
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 15:05
Криптокомпанию Tether назвали крупнейшим частным держателем золота в мире Крипто, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Парламент Молдавии одобрил закрытие Русского дома в Кишиневе Политика, 15:03
ЦБ назвал кредитный риск «ключевой уязвимостью» при замедлении экономики Финансы, 15:00
На SOC Forum 2025 обсудили кибербезопасность как драйвер роста бизнеса Отрасли, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Космонавт рассказал, как возвращается «в действительность земную»
РАДИО
 Технологии и медиа, 14:43
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Прокрастинация: как перестать откладывать дела и стать продуктивным Образование, 14:37
На заводе «Москвич» собрали первый хетчбэк «Атом» Авто, 14:35
Акции Puma подскочили на 17% на новостях о возможной продаже компании Инвестиции, 14:33
Фактор климата: какой экономический эффект дают прогнозы погоды Национальные проекты, 14:33
В Москве простились с Никитой Симоняном Спорт, 14:29