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Политика ,  
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В сенате США назвали дату голосования по помощи Израилю и Украине

Сенат США 4 декабря проведет голосование по выделению помощи Израилю и Украине
В США пока действует временный бюджет, который не включает поддержку Израиля и Украины. Байден в октябре просил выделить на помощь им около $75 млрд, но законодатели его не поддержали. Одно из препятствий — расходы из-за миграции
Фото: Leah Millis / Reuters
Фото: Leah Millis / Reuters

Американский сенат (верхняя палата конгресса) планирует голосование по запросу президента Джо Байдена касательно помощи Украине и Израилю на следующей неделе, с 4 декабря, сообщил лидер большинства в сенате, демократ Чак Шумер, сообщает Bloomberg.

По его словам, поддержка Киева и Тель-Авива, а также Индо-Тихоокеанского региона — «одна из важнейших задач», которую необходимо решить до конца года, США должны иметь «необходимый военный потенциал для противостояния и сдерживания» своих противников.

В нижней палате конгресса, палате представителей, ранее выразили сомнения по поводу того, что согласовать новую помощь Израилю и Украине удастся до завершения 2023-го. «Я думаю, что было бы очень трудно сделать это к концу года, и препятствием в настоящее время является политика Белого дома на южной границе», — сказал конгрессмен-республиканец Майк Тернер. Сходное мнение выразил и другой сенатор от той же партии, Том Коттон.

Шумер заявил, что его группа из 51 члена «готова работать над разумными решениями по решению проблемы иммиграции», но предупредил, что если Республиканская партия займет слишком жесткую позицию, это может «поставить под угрозу весь» дополнительный законопроект, отмечает Politico.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

В ноябре Байден подписал временный бюджет страны до середины января (нужен, чтобы избежать шатдауна — прекращения работы правительства из-за несогласованного финансирования), куда не были включены средства ни для Израиля, ни для Украины.

В октябре американский лидер запросил одобрения конгресса выделить $106 млрд, из которых $61,4 пошли бы на военную ($45 млрд) и экономическую поддержку Украины, $14,3 млрд — на военную помощь Израилю, почти столько же — на решение иммиграционных проблем, $9 млрд — на гуманитарные инициативы, $4 млрд — на «противодействие влиянию Китая в развивающихся странах и Индо-Тихоокеанском регионе» и другие расходы. Законодатели его не поддержали.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сенат США Украина Израиль военная помощь
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