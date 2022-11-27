Guardian узнала, что в Британии регулярно завышают возраст детей-беженцев

The Guardian опубликовал интервью с несовершеннолетними детьми, ошибочно отправленными в миграционный центр для взрослых. Некоторые из них показали документы с измененными датами рождения, выданными МВД Британии

Миграционный центр в Мэнстоне, Великобритания (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Министерство внутренних дел Великобритании регулярно меняет даты рождения несовершеннолетних беженцев без сопровождения, классифицируя их как взрослых и отправляя в миграционные центры для совершеннолетних. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные НПО Refugee Council, помогающее беженцам.

По данным организации, из-за действий властей многие дети были ошибочно отправлены в миграционный центр в Мэнстоне в графстве Кент, где содержались «в небезопасных условиях на срок до нескольких недель».

Refugee Council пообщалось с 16 несовершеннолетними, которые ошибочно попали в центр. Из 16 опрошенных восемь сказали, что им 16 лет, шестеро сказали, что им 17, а двое — 15. Один из них рассказал, что подвергался там нападениям со стороны взрослых. Также некоторые дети показали документы с измененными датами рождения, выданными МВД.

«Это злоупотребление властью со стороны правительства. Эти дети очень уязвимы и уже через многое прошли», — заявила исполнительный директор Refugee Council Рене Манн. По ее словам, после того, как мальчики классифицируются как взрослые, они рискуют быть «рассредоточенными» по местам проживания взрослых.

Представитель британского МВД в ответ на запрос газеты сообщил: «Оценка возраста является сложной, но жизненно важной для выявления детей, ищущих убежища <...> мы используем целостный подход, чтобы не допустить, чтобы взрослые выдавали себя за детей или с детьми ошибочно обращались как со взрослыми».

Наплыв беженцев в страны Европы усилился после начала спецоперации на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны, а также спасение населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Президент также отмечал, что Россия была вынуждена начать спецоперацию из-за рисков в сфере безопасности. Киев после этого разорвал дипломатические отношения с Москвой и ввел военное положение.

Согласно данным ООН на 22 ноября, в качестве беженцев в страны Европы въехали более 7,8 млн украинцев, из них только около 4,7 млн запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках госпрограмм. Больше всего беженцев с Украины живут в Польше — свыше 1,5 млн челов

The Washington Post отмечает, что многие беженцы с Украины сталкиваются в Европе с тем, что обязательства, которые ЕС взял на себя при их приеме, не реализуются должным образом. Газета пишет о проблемах с размещением беженцев и сложностях, с которыми сталкиваются люди при попытках трудоустройства и устройства детей в детские сады и школы. Издание со ссылкой на исследование Kantar Public пишет, что найти работу удалось лишь 30% украинским беженцам, находящихся в ЕС. Во Франции этот показатель ниже — 15%, причиной тому языковой барьер. Вместе с тем отдельные страны ЕС также объявили об изменениях в оказании помощи беженцам на национальном уровне.