Guardian узнала, что в Британии регулярно завышают возраст детей-беженцев

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Чёрная пятница! Скидки до −55% на РБК Pro
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Традиции респектабельной классики: какая недвижимость подчеркивает статус РБК и Амарант, 22:22
Хорваты забили четыре мяча канадцам на ЧМ. Что происходит в Катаре Спорт, 22:14
В Турции болельщик выбежал на поле и избил вратаря угловым флажком Спорт, 22:07
Испания - Германия. Центральный матч группы Е на чемпионате мира Спорт, 22:00
Эрдоган не исключил нормализации отношений с Сирией в ближайшее время Политика, 21:44
Стали известны все участники плей-офф Кубка России Спорт, 21:41
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 21:32
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Guardian узнала, что в Британии регулярно завышают возраст детей-беженцев Политика, 21:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
Гол на второй минуте матча не спас канадцев от проигрыша хорватам на ЧМ Спорт, 20:59
Канадцы выиграли Кубок Дэвиса, попав на него благодаря отстранению России Спорт, 20:45
В поисках пружины саморазвития ребенка: что определяет стратегию РБК и AFI Park Воронцовский, 20:44
Генсек ОДКБ заявил о неготовности организации к гибридным атакам Политика, 20:32
В Брюсселе начались беспорядки после победы Марокко над Бельгией на ЧМ Спорт, 20:29
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Guardian узнала, что в Британии регулярно завышают возраст детей-беженцев

Guardian: МВД Британии завышает возраст детей-беженцев для отправки в миграционные центры
The Guardian опубликовал интервью с несовершеннолетними детьми, ошибочно отправленными в миграционный центр для взрослых. Некоторые из них показали документы с измененными датами рождения, выданными МВД Британии
Миграционный центр в Мэнстоне, Великобритания
Миграционный центр в Мэнстоне, Великобритания (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Министерство внутренних дел Великобритании регулярно меняет даты рождения несовершеннолетних беженцев без сопровождения, классифицируя их как взрослых и отправляя в миграционные центры для совершеннолетних. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные НПО Refugee Council, помогающее беженцам.

По данным организации, из-за действий властей многие дети были ошибочно отправлены в миграционный центр в Мэнстоне в графстве Кент, где содержались «в небезопасных условиях на срок до нескольких недель».

Refugee Council пообщалось с 16 несовершеннолетними, которые ошибочно попали в центр. Из 16 опрошенных восемь сказали, что им 16 лет, шестеро сказали, что им 17, а двое — 15. Один из них рассказал, что подвергался там нападениям со стороны взрослых. Также некоторые дети показали документы с измененными датами рождения, выданными МВД.

«Это злоупотребление властью со стороны правительства. Эти дети очень уязвимы и уже через многое прошли», — заявила исполнительный директор Refugee Council Рене Манн. По ее словам, после того, как мальчики классифицируются как взрослые, они рискуют быть «рассредоточенными» по местам проживания взрослых.

Представитель британского МВД в ответ на запрос газеты сообщил: «Оценка возраста является сложной, но жизненно важной для выявления детей, ищущих убежища <...> мы используем целостный подход, чтобы не допустить, чтобы взрослые выдавали себя за детей или с детьми ошибочно обращались как со взрослыми».

Читайте на РБК Pro
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
Падение ВВП России, ослабление доллара: что прогнозируют эксперты ОЭСР
РБК100: как изменились фондовый рынок и экономика России
Какие акции покупают Билл Гейтс, Рэй Далио и другие миллиардеры

Наплыв беженцев в страны Европы усилился после начала спецоперации на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны, а также спасение населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Президент также отмечал, что Россия была вынуждена начать спецоперацию из-за рисков в сфере безопасности. Киев после этого разорвал дипломатические отношения с Москвой и ввел военное положение.

Согласно данным ООН на 22 ноября, в качестве беженцев в страны Европы въехали более 7,8 млн украинцев, из них только около 4,7 млн запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках госпрограмм. Больше всего беженцев с Украины живут в Польше — свыше 1,5 млн челов

The Washington Post отмечает, что многие беженцы с Украины сталкиваются в Европе с тем, что обязательства, которые ЕС взял на себя при их приеме, не реализуются должным образом. Газета пишет о проблемах с размещением беженцев и сложностях, с которыми сталкиваются люди при попытках трудоустройства и устройства детей в детские сады и школы. Издание со ссылкой на исследование Kantar Public пишет, что найти работу удалось лишь 30% украинским беженцам, находящихся в ЕС. Во Франции этот показатель ниже — 15%, причиной тому языковой барьер. Вместе с тем отдельные страны ЕС также объявили об изменениях в оказании помощи беженцам на национальном уровне.

Guardian узнала, что в Британии регулярно завышают возраст детей-беженцев
Guardian узнала, что в Британии регулярно завышают возраст детей-беженцев

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
беженцы Британия убежище Дети несовершеннолетние
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В ЕК предупредили, что беженцы с Украины останутся на «долгие годы»
Политика
В Германии заявили о «чрезвычайно стрессовой ситуации» с беженцами
Общество
Омбудсмены заявили о проблемах с расчетом пенсий беженцев с Украины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter