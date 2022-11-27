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Более 70% немцев не поддержали возвращение Меркель на пост канцлера

Опрос Civey: более 70% немцев не поддерживают возвращение Меркель на пост канцлера
Жителей Германии также спросили, кто из канцлеров лучше — Меркель или Шольц. За Меркель высказались 43% респондентов, за Шольца — 41%
Олаф Шольц и Ангела Меркель
Олаф Шольц и Ангела Меркель (Фото: Florian Gaertner / PHOTOTHEK / Global Look Press)

Спустя год после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ 71% немцев, которые участвовали в опросе института Civey по заказу Funke Media Group, высказались против того, чтобы она вернулась к власти, сообщает Die Zeit.

За возвращение Меркель на пост высказались 23% опрошенных.

В ответ на вопрос «Была ли Ангела Меркель на посту канцлера лучше нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца?» 43% назвали Меркель лучшим канцлером, чем Шольц. 41% высказали противоположную точку зрения.

Опрос проводился онлайн 24 ноября. В нем приняли участие свыше 5 тыс. граждан Германии старше 18 лет.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально отправил в отставку канцлера Ангелу Меркель и ее кабинет в октябре прошлого года. До этого в стране прошли выборы, где партия «Христианско-демократический союз» (ХДС), которую много лет возглавляла Меркель, показала худший результат в истории, набрав 24,1% голосов. На первом месте оказались социал-демократы из СДПГ во главе с Шольцем с результатом 25,7%. Шольц при Меркель был вице-канцлером.

Шольц сменил Меркель на посту в декабре прошлого года. В общей сложности она занимала должность канцлера 16 лет, с 2005 года.

После отставки Меркель сообщила, что больше не будет «разрешать политические конфликты» и пока еще не знает, чем станет заниматься дальше. Ей предлагали консультативную должность в ООН, но она от этой работы отказалась.
 

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