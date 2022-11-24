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Военная операция на Украине ,  
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Меркель заявила о попытках наладить диалог с Москвой до ухода с поста

Меркель заявила, что ей не дали наладить диалог с Москвой до ее ухода с поста канцлера
В интервью изданию Der Spiegel Ангела Меркель рассказала о своих ощущениях в последние месяцы пребывания во главе правительства Германии. По ее словам, все вокруг знали, что ее время прошло, поэтому сделать удалось немного
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Начало специальной военной операции на Украине не стало неожиданным для бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом она заявила в интервью изданию Der Spiegel.

«Это не стало неожиданностью. Минские соглашения были уничтожены. Летом 2021 года, после встречи президентов Байдена и Путина, я хотела снова создать отдельный европейский формат переговоров с Путиным вместе с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС. Некоторые возражали против этого, и у меня больше не было сил настаивать, потому что все про меня думали: «Осенью она уйдет», — сказала Меркель.

Экс-канцлер добавила, что такое же ощущение у нее было во время последней поездки в российскую столицу. «Так было и во время моего прощального визита в Москву. Ощущение было совершенно ясным: с точки зрения политики власти, твое время прошло». Для Путина важна только власть. В этот последний визит он также пригласил с собой Лаврова, в противном случае мы больше виделись бы с глазу на глаз», — продолжила она.

По словам Меркель, в политике должны были появиться новые подходы. «C точки зрения внешней политики я под конец не продвинулась ни на миллиметр <...>. Не только в отношении Украины. Приднестровье и Молдавия, Грузия и Абхазия, Сирия и Ливия. Пришло время для нового подхода», — добавила она.

«Я бы хотела, чтобы после моего ухода наступило более мирное время, потому что я много занималась Украиной», — пояснила Меркель.

Меркель также отметила, что Минские соглашения позволили Украине выиграть время.

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В октябре 2022 года бывший российский премьер-министр (май—август 1999 года) Сергей Степашин рассказал, что Меркель была «главным политиком, которая убедила» Владимира Путина подписать минские соглашения.

«Мы в принципе могли решить все вопросы, которые решаем сегодня по освобождению от нацистов большей части Новороссии. Это можно было сделать легко, [но] канцлер ФРГ обратилась: «Давайте подождем, пойдем на минские соглашения, давайте договариваться», — рассказал тогда экс-премьер.

Вторые Минские соглашения были заключены в феврале 2015 года после длительных переговоров с участием тогдашних президентов Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда, Ангелы Меркель, Владимира Путина. Главным обязательством Киева по ним была конституционная реформа, которая предоставляла непризнанным тогда ДНР и ЛНР особый статус и особые полномочия в составе Украины. 

Последний визит Ангелы Меркель в Москву состоялся в августе 2021 года, специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Меркель была канцлером Германии с ноября 2005 года по 8 декабря 2021 года.
 

Теги
Ангела Меркель Владимир Путин интервью Минские соглашения
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