Немцы рассказали о желании более тесно сотрудничать с Россией

Граждане Германии больше настроены налаживать отношения с Россией, чем с США. Это следует из опроса, проведенного центрами Pew Research и Körber-Stiftung. Американцы, напротив, хотят укреплять связи со странами ЕС, а не с Россией

Фото: Herbert Knosowski / AP

69% немецких респондентов, опрошенных исследовательским центром Körber-Stiftung, хотели бы, чтобы Германия более тесно сотрудничала с Россией. Против укрепления связей двух стран выступают 23% опрошенных. При этом 47% немцев хотели бы сотрудничать с США менее интенсивно, чем сейчас; за укрепление связей выступают 41% опрошенных. 72% респондентов в ФРГ также ратуют за реализацию более независимого от США курса во внешней политике.

Данные аналогичного исследования в США, которое провел центр Pew Research, указывают на противоположный тренд: более 70% американцев желают более тесного взаимодействия с Францией, Великобританией и Германией; с Россией тесно сотрудничать готовы лишь 35%. 58% американских респондентов выступили за менее тесные отношения с Москвой.

Совместный доклад Pew Research и Körber-Stiftung о взглядах граждан ФРГ и США на внешнюю политику был презентован 27 ноября в рамках Форума по внешней политике в Берлине.

Граждане США и Германии придерживаются разных взглядов на то, какие государства их главные партнеры. Когда социологи спросили у граждан Штатов, кого те считают первым или вторым по важности партнером их страны во внешней политике, 37% респондентов назвали Великобританию, а 26% — Китай. Канаду упомянули 25% опрошенных. ФРГ в качестве важного партнера указали лишь 9% американцев. В Германии же США назвали важным партнером 35% респондентов. При этом Соединенные Штаты уступают только Франции, которую считают основным партнером 61% респондентов. Россию важным партнером для своей страны назвали 10% американцев и 17% немцев.

И американцы, и немцы положительно оценивают роль НАТО для своих стран. Позитивную оценку членству в альянсе дали 63% респондентов в ФРГ и 64% — в США.