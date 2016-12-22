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Мюллер обвинил экс-главу штаба Трампа в нарушении сделки со следствием
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Мюллер обвинил экс-главу штаба Трампа в нарушении сделки со следствием
Политика, 09:27
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Мюллер обвинил экс-главу штаба Трампа в нарушении сделки со следствием
Договорившись о сотрудничестве в обмен на смягчение обвинения, бывший глава предвыборного штаба Трампа давал ложные показания, настаивает расследующий связи Трампа с Россией спецпрокурор. Манафорт нарушения отрицает
Пол Манафорт (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Команда специального прокурора Роберта Мюллера подала в суд документ, в котором говорится, что бывший начальник предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в заговоре против США, неоднократно врал следователям. Это нарушает условия сделки со следствием, пишет The New York Times (NYT). Газета также опубликовала соответствующее обращение Мюллера в суд.

Мюллер пишет, что 14 сентября Манафорт признал вину и заключил сделку с командой спецпрокурора, в рамках которой обязался вести «полное и правдивое» сотрудничество с властями. Это произошло за один рабочий день до начала отбора присяжных.

В соглашении записано, что, если обвиняемый не выполнит каждое взятое на себя обязательство или займется любого рода преступной деятельностью до момента оглашения приговора, сделка будет считаться недействительной.

«После подписания соглашения о сотрудничестве Манафорт совершил несколько преступлений: он врал Федеральному бюро расследований и команде специального прокурора по ряду вопросов, что является нарушением условий соглашения», — говорится в документе. Других деталей в нем не содержится: спецпрокурор обещает рассказать об этих эпизодах позднее.

В документе также говорится, что Манафорт не считает себя нарушившим условия соглашения. Экс-глава кампании Трампа настаивает, что предоставлял следствию правдивую информацию.

«Учитывая разногласия между сторонами, [обвинение] не видит причины откладывать оглашение приговора по этому делу», — заключает Мюллер.

Пойдя на сделку с Мюллером, Манафорт надеялся, что прокуратура попросит суд о мягком наказании, пишет NYT. Ему грозит как минимум десять лет лишения свободы за десяток совершенных преступлений. Однако теперь обвинение считает, что Манафорт снисхождения не заслуживает, а некоторые обвинения, снятые с него в рамках сделки, могут быть выдвинуты заново.

Какую именно информацию мог предложить Манафорт спецпрокурору, до сих пор не ясно. Как отмечает NYT, он неоднократно говорил, что не располагает инкриминирующими Трампа данными.

Дело Манафорта

Политконсультант и лоббист присоединился к кампании Трампа в марте 2016 года и возглавлял ее с июня по август того же года. Манафорт был арестован вместе со своим партнером Ричардом Гейтсом в октябре прошлого года в рамках расследования спецпрокурора Мюллера. Его обвинили в сговоре, отмывании денег, сокрытии банковских счетов, выполнении функций иностранного агента без необходимой регистрации, а затем в уклонении от налогов и давлении на свидетелей. По версии обвинения, эти нарушения Манафорт совершил во время работы консультантом на бывшего президента Украины Виктора Януковича. Власти считают, что Манафорт и Гейтс отмыли более $30 млн.

В итоге дело Манафорта слушалось в рамках двух судебных процессов. В Вирджинии прошел процесс по финансовым и налоговым преступлениям, а в минувшем августе присяжные признали Манафорта виновным по восьми из 18 эпизодов.

Другой процесс, касаемо обвинений в заговоре против США, отмывании денег и деятельности иноагента, слушается в суде федерального округа Колумбия., Рассмотрение дела должно было начаться в сентябре, но Манафорт пошел на сделку со следствием и признал вину по двум пунктам — в заговоре против США и в давлении на свидетелей. В рамках соглашения он обязался выплатить государству $22 млн и сотрудничать с командой Мюллера.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Пол Манафорт , Роберт Мюллер
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