Мюллер обвинил экс-главу штаба Трампа в нарушении сделки со следствием

Договорившись о сотрудничестве в обмен на смягчение обвинения, бывший глава предвыборного штаба Трампа давал ложные показания, настаивает расследующий связи Трампа с Россией спецпрокурор. Манафорт нарушения отрицает

Пол Манафорт (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Команда специального прокурора Роберта Мюллера подала в суд документ, в котором говорится, что бывший начальник предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в заговоре против США, неоднократно врал следователям. Это нарушает условия сделки со следствием, пишет The New York Times (NYT). Газета также опубликовала соответствующее обращение Мюллера в суд.

Мюллер пишет, что 14 сентября Манафорт признал вину и заключил сделку с командой спецпрокурора, в рамках которой обязался вести «полное и правдивое» сотрудничество с властями. Это произошло за один рабочий день до начала отбора присяжных.

В соглашении записано, что, если обвиняемый не выполнит каждое взятое на себя обязательство или займется любого рода преступной деятельностью до момента оглашения приговора, сделка будет считаться недействительной.

«После подписания соглашения о сотрудничестве Манафорт совершил несколько преступлений: он врал Федеральному бюро расследований и команде специального прокурора по ряду вопросов, что является нарушением условий соглашения», — говорится в документе. Других деталей в нем не содержится: спецпрокурор обещает рассказать об этих эпизодах позднее.

В документе также говорится, что Манафорт не считает себя нарушившим условия соглашения. Экс-глава кампании Трампа настаивает, что предоставлял следствию правдивую информацию.

«Учитывая разногласия между сторонами, [обвинение] не видит причины откладывать оглашение приговора по этому делу», — заключает Мюллер.

Пойдя на сделку с Мюллером, Манафорт надеялся, что прокуратура попросит суд о мягком наказании, пишет NYT. Ему грозит как минимум десять лет лишения свободы за десяток совершенных преступлений. Однако теперь обвинение считает, что Манафорт снисхождения не заслуживает, а некоторые обвинения, снятые с него в рамках сделки, могут быть выдвинуты заново.

Какую именно информацию мог предложить Манафорт спецпрокурору, до сих пор не ясно. Как отмечает NYT, он неоднократно говорил, что не располагает инкриминирующими Трампа данными.