Рада запросила наблюдателей и военные корабли в регион конфликта

Верховная рада Украины утвердила обращение к международному сообществу. Депутаты просят увеличить Киеву военную помощь, а также направить в регион конфликта наблюдателей и военные корабли в борьбе против «российской агрессии»

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Верховная рада в понедельник вечером приняла постановление об обращении к ООН, Европейскому парламенту, а также другим международным организациям и парламентам иностранных государств с просьбой принять меры против «российской агрессии». Документ принят 272 голосами, голосовавших против не было, один воздержался.

В тексте обращения, опубликованном на сайте Верховной рады, сказано, что полная ответственность «за эскалацию напряжения в регионе Азовского и Черного морей и Керченского пролива» лежит на России. Украинские депутат призывают мировое сообщество «принять действенные меры для прекращения российской агрессии как на суше, так и на море».

В качестве таких мер они предлагают «применения новых и усиления существующих санкций», а также просят направить в регион конфликта наблюдателей и военные корабли.

«Приглашает международные организации направить наблюдателей в регион Черного и Азовского морей и Керченского пролива и предлагаем морским государствам направить в регион военные корабли, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряжения со стороны России», — говорится в тексте обращения.

Помимо этого депутат Рады призывают международных партнеров увеличить предоставление Украине военной и другой помощи «для защиты ее территориальной целостности и суверенитета».

В понедельник, 26 ноября, Верховная рада собралась на внеочередное экстренное заседание, посвященное события в Керченском проливе. Депутаты одобрили введение военного положения в стране. Еще одним голосованием Рада назначила выборы президента страны на 31 марта.

События в Керченском проливе, которые привели к задержанию российскими пограничниками стороной трех украинских судов в Керченском проливе, разворачивались 25 ноября. По данным ФСБ, украинские корабли, не предупредив российскую сторону, вторглись в территориальные воды России. Для задержания судов корабль российской пограничной службы был вынужден открыть огонь. В результате трое украинских военнослужащих были ранены, они госпитализированы. Киев заявил об агрессии со стороны России, Москва расценивает случившееся как провокацию.