Литва планирует закрыть границу с Белоруссией из-за аэростатов

Правительство Литвы обсудит предложение закрыть границу с Белоруссией на неопределенный срок и ужесточить уголовное наказание за контрабанду в ответ на регулярные запуски зондов, которые нарушают работу аэропортов. Заседание пройдет 29 октября. Об этом заявила премьер-министр Инга Ругинене, передает телерадиовещательная компания Литвы LRT.

За последнюю неделю воздушное пространство Литвы трижды нарушалось из-за метеорологических шаров, запущенных с территории Беларуси. В результате были затронуты 95 рейсов и почти 14 тыс. пассажиров, а Вильнюсский аэропорт неоднократно прекращал работу.

«Мы посылаем сигнал Беларуси – никакие гибридные атаки здесь не будут терпимы», – заявила Ругинене. Граница будет закрыта с исключениями для дипломатов и возвращающихся граждан Литвы и ЕС.

Литва координирует свои действия с Польшей, Латвией и странами НАТО, подчеркнула премьер-министр.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее предлагал рассмотреть возможность ограничения транзита в Калининградскую область и долгосрочного закрытия границы с Беларусью, сообщил LRT. В канцелярии президента назвали инциденты с воздушными шарами «гибридной атакой на Литву», потребовавшей симметричного и асимметричного ответа.