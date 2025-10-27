 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Минобороны сообщило об ударе по окруженным частям ВСУ под Купянском

Российские войска в том числе расширили зону контроля в Красноармейске
Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press

Минобороны сообщило о ситуации под Купянском и Красноармейском (Покровском), где, по данным Генштаба России, в окружение попали украинские подразделения.

Так, в районе Купянска ВСУ предприняли четыре попытки вырваться на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. «В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники», — отметили в военном ведомстве.

Что касается Красноармейска, то там штурмовые группы 2-й армии продолжили расширять зону контроля в районе железнодорожного вокзала. «В течение дня уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля».

Путину доложили об окружении ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
Политика

Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что группировка «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Там в кольце оказался 31 батальон.

Купянск также окружен, а, помимо того, под контроль взяты все переправы ВСУ через реку Оскол. Согласно сообщению, на этом направлении в окружении находятся до 5 тыс. украинских военнослужащих ВСУ.

Большая часть Купянска находится на западном берегу реки Оскол. На восточном расположены часть промзоны, а также населенный пункт Купянск Узловой, где находится основная грузовая станция города на линии Купянск — Ковшаровка — Боровая.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

