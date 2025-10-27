Над Тихим океаном потерпели крушение вертолет и истребитель США
В Южно-Китайском море 26 октября упали истребитель F-18 Super Hornet и вертолет Seahawk американских вооруженных сил, говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США в Х.
Оба воздушных судна потерпели крушение при «выполнении рутинных операций» с борта авианосца USS Nimitz с разницей в полчаса. Seahawk, приписанный к подразделению Battle Cats 73-й вертолетной морской ударной эскадрильи (HSM), упал в 14:45 по местному времени (8:45 мск). Поисково-спасательные подразделения 11-й авианосной ударной группы, обнаружили всех трех членов экипажа.
Через полчаса потерпел крушение Super Hornet, приписанный к подразделению Fighting Redcocks 22-й ударной истребительной эскадрильи (VFA). Оба члена экипажа успели катапультироваться.
«Весь задействованный персонал находится в безопасности и в стабильном состоянии. В настоящее время проводится расследование причин обоих инцидентов», — сказано в публикации.
Материал дополняется.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов