В Южно-Китайском море потерпели крушение вертолет и истребитель ВМС США

Над Тихим океаном потерпели крушение вертолет и истребитель США

Истребитель F-18 Super Hornet (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Южно-Китайском море 26 октября упали истребитель F-18 Super Hornet и вертолет Seahawk американских вооруженных сил, говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США в Х.

Оба воздушных судна потерпели крушение при «выполнении рутинных операций» с борта авианосца USS Nimitz с разницей в полчаса. Seahawk, приписанный к подразделению Battle Cats 73-й вертолетной морской ударной эскадрильи (HSM), упал в 14:45 по местному времени (8:45 мск). Поисково-спасательные подразделения 11-й авианосной ударной группы, обнаружили всех трех членов экипажа.

Через полчаса потерпел крушение Super Hornet, приписанный к подразделению Fighting Redcocks 22-й ударной истребительной эскадрильи (VFA). Оба члена экипажа успели катапультироваться.

«Весь задействованный персонал находится в безопасности и в стабильном состоянии. В настоящее время проводится расследование причин обоих инцидентов», — сказано в публикации.

Материал дополняется.