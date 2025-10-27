Число сбитых на подлете к Москве беспилотников за ночь выросло до пяти
Силы ПВО отразили атаку двух атаковавших Москву беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он.
Спустя 15 минут мэр столицы объявил о еще двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву.
В 0:40 мск, Собянин написал об уничтожении одного дрона, летевшего в сторону Москвы. Всего с 21:50 мск 26 октября мэр столицы сообщил о девяти сбитых беспилотниках. Еще о двух перехваченных на подлете к Москве дронах он рассказывал ранним утром и днем 26 октября.
О сбитых беспилотниках поздним вечером 26 октября также сообщали власти соседних со столичным регионом Калужской и Тульской областей. Аэропорты Калуги, Волгограда и Саратова приостановили прием и отправку рейсов.
