Число сбитых на подлете к Москве беспилотников за ночь выросло до пяти

С начала суток 27 октября на подлете к Москве сбили пять дронов, согласно сообщениям Собянина

Силы ПВО отразили атаку двух атаковавших Москву беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он.

Спустя 15 минут мэр столицы объявил о еще двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву.

В 0:40 мск, Собянин написал об уничтожении одного дрона, летевшего в сторону Москвы. Всего с 21:50 мск 26 октября мэр столицы сообщил о девяти сбитых беспилотниках. Еще о двух перехваченных на подлете к Москве дронах он рассказывал ранним утром и днем 26 октября.

О сбитых беспилотниках поздним вечером 26 октября также сообщали власти соседних со столичным регионом Калужской и Тульской областей. Аэропорты Калуги, Волгограда и Саратова приостановили прием и отправку рейсов.