 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Из-за дрона закрыли аэропорт Аликанте. Где сообщали об инцидентах с БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Инфографика РБК
Работу аэропорта Аликанте на востоке Испании прервали из-за обнаруженного дрона. На территории каких стран фиксировали инциденты с дронами за время конфликта на Украине — на карте РБК

Вечером 27 октября работу аэропорта Аликанте на юго-востоке Испании приостановили из-за дрона, замеченного вблизи взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил оператор аэропортов AENA в Х.

По данным EFE, аэропорт не работал чуть меньше двух часов. За это время десять рейсов перенаправили в аэропорты Валенсии, Мурсии, Пальма-де-Майорки и Барселоны. Гражданская гвардия и Национальная полиция начали расследование.

После начала военной операции на Украине власти нескольких стран сообщали об инцидентах с дронами, нарушившими их воздушное пространство. В их числе — государства Европы, Балтии и Скандинавии.

Число сообщений о подобных происшествиях выросло осенью 2025 года. За последние недели неопознанные дроны неоднократно обнаруживались вблизи аэропортов. В частности, вечером 2 и 3 октября из-за беспилотников приостанавливали работу аэропорта Мюнхена — второго по размеру в Германии.

На территории каких стран зафиксированы инциденты с дронами за годы конфликта на Украине — на карте РБК.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина, Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Мария Васильева Мария Васильева, Светлана Прохорова
Казахстан беспилотники
Материалы по теме
На территории Казахстана взорвался БПЛА «неизвестного происхождения»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 21:05
В Петербурге задержали участников группы «Рестарт» Политика, 22:05
Хинштейн призвал Балицкого извиниться за критику защиты Курской области Политика, 21:59
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА в московском дерби КХЛ Спорт, 21:54
Как быть автовладельцам с госномерами без триколора. Ответ МВД Авто, 21:53
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Зеленский анонсировал обсуждение с ЕС плана окончания конфликта Политика, 21:44
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Минское «Динамо» разгромило худший клуб КХЛ, забросив 5 шайб за 7 минут Спорт, 21:40
В Думе предложили освободить детей русскоязычных мигрантов от экзамена Общество, 21:31
На подлете к Москве сбили три беспилотника Политика, 21:07
Над пятью регионами России ПВО сбила 15 дронов Политика, 21:00
Россиянки узнали своих соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA Спорт, 20:58
Посольство словами «маразм крепчал» ответило на угрозы Минобороны Бельгии Политика, 20:56
Цены на золото рухнули на 10%. Вернутся ли они к ростуПодписка на РБК, 20:47