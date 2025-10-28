Из-за дрона закрыли аэропорт Аликанте. Где сообщали об инцидентах с БПЛА

Работу аэропорта Аликанте на востоке Испании прервали из-за обнаруженного дрона. На территории каких стран фиксировали инциденты с дронами за время конфликта на Украине — на карте РБК

Вечером 27 октября работу аэропорта Аликанте на юго-востоке Испании приостановили из-за дрона, замеченного вблизи взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил оператор аэропортов AENA в Х.

По данным EFE, аэропорт не работал чуть меньше двух часов. За это время десять рейсов перенаправили в аэропорты Валенсии, Мурсии, Пальма-де-Майорки и Барселоны. Гражданская гвардия и Национальная полиция начали расследование.

После начала военной операции на Украине власти нескольких стран сообщали об инцидентах с дронами, нарушившими их воздушное пространство. В их числе — государства Европы, Балтии и Скандинавии.

Число сообщений о подобных происшествиях выросло осенью 2025 года. За последние недели неопознанные дроны неоднократно обнаруживались вблизи аэропортов. В частности, вечером 2 и 3 октября из-за беспилотников приостанавливали работу аэропорта Мюнхена — второго по размеру в Германии.

На территории каких стран зафиксированы инциденты с дронами за годы конфликта на Украине — на карте РБК.