Из-за дрона закрыли аэропорт Аликанте. Где сообщали об инцидентах с БПЛА
Вечером 27 октября работу аэропорта Аликанте на юго-востоке Испании приостановили из-за дрона, замеченного вблизи взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил оператор аэропортов AENA в Х.
По данным EFE, аэропорт не работал чуть меньше двух часов. За это время десять рейсов перенаправили в аэропорты Валенсии, Мурсии, Пальма-де-Майорки и Барселоны. Гражданская гвардия и Национальная полиция начали расследование.
После начала военной операции на Украине власти нескольких стран сообщали об инцидентах с дронами, нарушившими их воздушное пространство. В их числе — государства Европы, Балтии и Скандинавии.
Число сообщений о подобных происшествиях выросло осенью 2025 года. За последние недели неопознанные дроны неоднократно обнаруживались вблизи аэропортов. В частности, вечером 2 и 3 октября из-за беспилотников приостанавливали работу аэропорта Мюнхена — второго по размеру в Германии.
На территории каких стран зафиксированы инциденты с дронами за годы конфликта на Украине — на карте РБК.
