Правозащитника Орлова потребовали приговорить к 3 годам вместо штрафа

Прокуратура изменила позицию и потребовала ужесточить наказание сопредседателю «Мемориала», заявив, что он «испытывает политическую и идеологическую ненависть» к России. Ранее его приговорили к штрафу по статье УК за дискредитацию

Олег Орлов (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Прокуратура потребовала ужесточить наказание сопредседателю центра «Мемориал» Олегу Орлову (центр внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, ликвидирован судом) и приговорить его к трем годам лишения свободы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мемориала». Ранее Орлов был оштрафован по статье о повторной дискредитации армии.

11 октября Головинский районный суд Москвы приговорил правозащитника к штрафу в размере 150 тыс. руб. по статье 280.3 УК. Прокурор запрашивал штраф в размере 250 тыс. руб. Раньше его уже дважды штрафовали по статье КоАП о дискредитации российских военных. 26 октября Орлов и его защита подали апелляцию на решение суда. В тот же день приговор обжаловала и прокуратура.

Ведомство настаивает, что сопредседатель «Мемориала» «испытывает политическую и идеологическую ненависть» к России, а также вместе с центром «продолжает подрывать стабильность гражданского общества», приводит «Мемориал» позицию прокуратуры в своем канале. Сам правозащитник настаивает, что «этот процесс носил и продолжает носить политический характер» и что его «преследуют за инакомыслие».

Дело против Орлова было возбуждено из-за опубликованной им статьи на личной странице в Сети в ноябре 2022 года. В ней он критически оценивал происходящее в России и военные действия на Украине.

На последнем заседании прокурор требовала отправить его на судебно-психиатрическую экспертизу из-за «обостренного чувства справедливости, отсутствия инстинкта самосохранения, позерства перед гражданами». Она напомнила, что правозащитник участвовал в митингах против войны в Афганистане в 1980 году, и заявила, что тогда таких людей посылали на экспертизу. «Тех, кого по политическим мотивам отправляли в психиатрические клиники, реабилитировали. Это явление осудили и назвали «карательной психиатрией». А теперь гособвинитель ссылается на эту преступную практику», — ответил на это Орлов.

По делу была проведена также лингвистическая экспертиза учительницей математики Натальей Крюковой и переводчиком Александром Тарасовым — их регулярно привлекают к подобным делам, отмечал Би-би-си.

Крюкова в своем заключении сослалась на «Звездные войны» как на источник информации, однако во время ответов на вопросы адвоката перепутала джедаев и диджеев, указывал Би-би-си. Она также заявила, что «по определению слова «диссидент» не может быть пророссийским». «Иначе это не диссидент», — заключила Крюкова.