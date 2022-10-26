Путин счел высоким конфликтный потенциал в мире

Путин: конфликтный потенциал в мире сейчас на высоком уровне

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В мире и странах СНГ остается высокой вероятность конфликтов, есть риски для коллективной безопасности стран Содружества, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким. Возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности», — сказал Путин.

Он назвал такую ситуацию следствием «резкого обострения глобального геополитического противостояния», в результате которого мир становится многополярным. Однако есть страны, которые этому противостоят, чтобы сохранить свою «гегемонию», и используют для этого политические, военные, экономические и иные средства.

По словам Путина, для дестабилизации ситуации в регионе Запад организует «цветные революции», разжигает националистические и экстремистские настроения, устраивает вооруженные конфликты. Глава государства указал, что примером тому является Украина.

Президент заявил, что США используют эту страну как «полигон для военно-биологических экспериментов», накачивают ее вооружением. Кроме того, Путин напомнил о возможном использовании Киевом для провокации «грязной бомбы». Украина и страны Запада отвергали данные обвинения.

Также Путин назвал угрозой для стран СНГ террористические организации, например ИГИЛ (признана экстремистской и запрещена в России), «Аль-Каиду» (также запрещена в России) и другие. По мнению президента, государства Содружества сталкиваются с «комплексными угрозами», которых ранее не было.