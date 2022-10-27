В Бердянске будут проверять телефоны на подписки на украинские ресурсы

В Запорожской области буду выборочно проверять телефоны жителей региона на предмет подписок на украинские пропагандистские ресурсы. Нарушителей запрета будут на первый раз предупреждать, а при повторном нарушении штрафовать

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Бердянске будут выборочно проводить проверку телефонов граждан на предмет подписок на украинские пропагандистские ресурсы. Об этом сообщила в телеграм-канале администрация города.

«С сегодняшнего дня в Бердянске правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан. Интересуют подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима, в частности на телеграм-каналы вроде «Бердянск. Сейчас», «Бердянск в оккупации», «Вазелин» и прочие из этой категории», — говорится в сообщении.

«Если будет выявлено, что гражданин подписан на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима по примеру вышеуказанных, это сразу вызывает подозрения», — говорится в сообщении. Такого рода каналы ведут «запугивание и дискредитацию» учителей, врачей, работников культуры и коммунальных служб», говорится в сообщении, в них также постоянно «звучат призывы к расправе над теми, кто хочет мирной и спокойной жизни в России».

Проводить выборочную проверку телефонов будут не только в Бердянске, но и на всей территории Запорожской области, предупредил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «С сегодняшнего дня в Запорожской области правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан. <...> Если человек подписан на пропагандистские ресурсы, то на первый раз он получит предупреждение. В дальнейшем нарушители будут оштрафованы», — написал он.

Решение проводить выборочные проверки телефонов администрация региона объясняет тем, что на его территории действует режим военного положения, который предполагает военную цензуру. Администрация Бердянска также указывает, что начиная с июля в России действует 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», а также нормы, которые предусматривают за «антигосударственную деятельность, за дискредитацию российской армии» штрафы и уголовную ответственность.

Президент России Владимир Путин с 20 октября ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Согласно закону «О военном положении», такой режим подразумевает введение военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, контроль за телефонными переговорами, а также создание органов цензуры.

«Проверять мобильные телефоны в условиях военного положения можно, если у правоохранительных органов есть подозрение, что данное конкретное лицо может быть причастно к совершению противоправных деяний, направленных на противодействие нашим воинским подразделениям. Закон о военном положении допускает такую возможность, дабы пресечь противоправные действия», — рассказала РБК адвокат, первый заместитель председателя президиума коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар. Чтобы штрафовать за подписки на телеграм-каналы, в закон сначала должны внести перечень или общую характеристику «запрещенных» каналов, которые нельзя читать и слушать, указывает она. По словам Айвар, если кому-либо попытаются в такой ситуации выписать штраф, можно его оспорить.

Правоохранительные органы, вероятно, будет интересовать не столько сама подписка на телеграм-каналы, сколько то, какую роль она будет играть в совокупности с другими факторами, считает старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский. «Если в отношении лица есть подозрения в совершении преступлений или антигосударственной деятельности, этот косвенный фактор может послужить доказательством и будет учитываться», — предупреждает он.

По словам Семеновского, сама по себе подписка на телеграм-канал не считается ни правонарушением, ни основанием для применения мер административного или уголовного характера. «Но если в телефоне будет обнаружена переписка или комментарии в том же телеграм-канале, выражающие антигосударственную позицию, это может быть рассмотрено как нарушение», — указывает юрист.