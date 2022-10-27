В Ленобласти и Курске допустили «трудовую мобилизацию» студентов

Власти Ленинградской и Курской областей рассматривают возможность вслед за Кузбассом присоединиться к «трудовой мобилизации» студентов, сообщили «Известия» со ссылкой на администрации регионов.

В комитете образования и науки Курской области заявили, что местные вузы готовятся включиться в работу по замещению сотрудников, которых призвали по частичной мобилизации. Как сообщили в администрации, студентов направят на рабочие места «при наличии запросов работодателей». В Ленинградской области программа «трудовой мобилизации» студентов сейчас не реализуется, но власти готовы «рассмотреть опыт коллег из других регионов применительно к учреждениям среднего профессионального образования».

В министерстве образования Челябинской области сообщили газете, что вузы занимаются этим вопросом индивидуально, например, Челябинский государственный университет «собирает информацию о потребности в студентах профильных специальностей» для замещения мобилизованных сотрудников.

В Чукотском автономном округе сказали, что «имеют в виду» схему, по которой студентов могут привлечь на места мобилизованных работников, но пока не планируют вводить ее, так как «дефицит рабочих кадров покрывается внутренними резервами организаций округа». В Брянской, Ростовской и Нижегородской областях таких намерений также нет.

О старте в Кемеровской области «трудовой мобилизации» студентов губернатор Сергей Цивилев объявил 19 октября. В распоряжении главы региона говорилось, что вузам и профессиональным образовательным организациям рекомендовано «направить студентов, успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения, на практику в организации Кузбасса». По данным регионального минобразования, власти получили более 30 заявок от предприятий региона, в том числе Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), компании-перевозчика «Сиб-Транзит», «Распадской угольной компании» и других.

По мнению адвоката, управляющего партнера AVG Legal Алексея Гавришева, привлечение студентов к работе на заводах не мешает им учиться и не нарушает их права, поскольку программы, проводимые в регионах, подразумевают добровольное, а не принудительное привлечение к работе на предприятиях.