ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,64 65,22 EUR Нал. 75,94 74,42 USD Бирж. 65,72 +0,13 EUR Бирж. 74,95 +0,33 USD ЦБ. 65,63 -0,11 EUR ЦБ. 74,67 -0,32 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6488,40 -44,70 IMOEX 2293,22 -1,65% RTSI 1098,31 -2,00% Brent 77,38 +0,89% DJIA 24685,29 -1,20% Nasdaq 7164,37 -2,10%
Путин назвал число сбитых в Сирии российскими ПВО беспилотников
Лента новостей
Путин привез в подарок участникам саммита в Стамбуле рыбу и орехи 22:29, Политика В Санкт-Петербурге после ДТП с грузовиком и микроавтобусом возбудили дело 22:18, Общество Роналду оформил второй дубль в чемпионате Италии 22:17, Спорт Путин назвал число сбитых в Сирии российскими ПВО беспилотников 22:06, Политика Макрон допустил санкции против Эр-Рияда из-за гибели журналиста 21:57, Политика В Сети появилось видео ДТП грузовика с микроавтобусом в Санкт-Петербурге 21:36, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 21:25, РБК и Мираторг Лидеры саммита в Стамбуле назвали первый шаг к урегулированию в Сирии 21:17, Политика Путин опроверг обсуждение судьбы Асада в ходе саммита в Стамбуле 20:49, Политика Россия впервые за 20 лет выиграла 3 золота на ЧМ по греко-римской борьбе 20:38, Спорт В Финляндии в ДТП попал автомобиль генконсульства России 20:30, Общество Ultra-прочность: обзор идеального ноутбука для путешествий 20:10, РБК и Lenovo Трамп предложил вооружить охранников церквей и синагог 20:06, Политика Путин заявил о готовности России к новой военной операции в Идлибе 19:54, Политика В Одессе начали проверку после задымления самолета во время взлета 19:41, Общество В Стамбуле завершился четырехсторонний саммит по Сирии 19:28, Политика В Армении мужчина пытался пройти в здание правительства с гранатой 19:24, Общество В Петербурге при ДТП грузовика с микроавтобусом погибли шесть человек 19:18, Общество Холодные игры: от чего зависит качество и надежность зимних шин 19:09, РБК и Cordiant Иранские военные пригрозили сбить вертолеты ВМС США в Персидском заливе 18:59, Политика Полицейские задержали открывшего стрельбу в синагоге Питтсбурга мужчину 18:48, Общество Трамп отреагировал на стрельбу в синагоге в Питтсбурге 18:31, Общество Twitter извинился за игнорирование угроз «отправителя посылок с бомбами» 18:10, Общество Как «токсичные» отношения в компании снижают ее финансовые показатели 18:08, РБК и Volkswagen В Питтсбурге неизвестный расстрелял посетителей синагоги 18:06, Общество «Палестинский исламский джихад» анонсировал перемирие с Израилем 17:27, Политика На Украине фильм о войне в Донбассе провалился в прокате 17:18, Общество Тест: как вы разбираетесь в злободневных новостях и трендах 17:03, РБК и Thomson Reuters
Путин назвал число сбитых в Сирии российскими ПВО беспилотников
Политика, 22:06
0
Путин назвал число сбитых в Сирии российскими ПВО беспилотников
Путин сообщил, что под Хмеймимом российские системы ПВО сбили до полусотни дронов боевиков. Он предупредил, что подобные провокации могут обернуться продолжение военной операции в Идлибе
Фото: Минобороны / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин в ходе саммита в Стамбуле отметил, что боевики не прекращают атаки на российскую базу в Сирии. По его словам, под Хмеймимом было сбито уже 50 беспилотников, передает ТАСС.

Комментируя возможность проведения военной операции в Идлибе, Путин отметил, что боевики продолжают провокации в отношении российских военных. «Совсем недавно — я проинформировал об этом коллег — был осуществлен артиллерийский обстрел из идлибской зоны в направлении Алеппо. За последние полтора-два месяца наши силы ПВО сбили возле нашей базы в Хмеймиме 50 летательных аппаратов», — рассказал глава государства.

Атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим беспилотники. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Путин заявил о готовности России к новой военной операции в Идлибе
Политика

Авиабаза Хмеймим в Сирии с начала года неоднократно подвергалась нападениям с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Несколько наиболее массовых атак произошли в январе, после Нового года. В ночь с 5-го на 6-е января порядка тринадцати дронов атаковали авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус. Семь из них были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», а остальные российским специалистам из подразделений радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль. Три дрона из шести перехваченных взорвались при посадке, а еще три удалось посадить и передать экспертам, которые выяснили, что «подобные атаки могут осуществляться террористами с дальности около 100 км», говорилось в сообщении Минобороны. Российские военные также заявили, что при изготовлении дронов использовались иностранные комплектующие.

Минобороны обвинило США в управлении атаковавшими Хмеймим дронами
Политика

Еще одна атака, в ходе которой было повреждено несколько российских самолетов и вертолетов, произошла непосредственно в новогоднюю ночь. В Минобороны, однако, официально подтвердить факт атаки с помощью дронов тогда отказались, заявив, что речь идет о минометном налете.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: беспилотники , Хмеймим
Главное
Путин заявил о готовности России к новой военной операции в Идлибе Политика
Материалы по теме
Путин опроверг обсуждение судьбы Асада в ходе саммита в Стамбуле Политика
Путин заявил о готовности России к новой военной операции в Идлибе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter