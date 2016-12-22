Путин назвал число сбитых в Сирии российскими ПВО беспилотников

Путин сообщил, что под Хмеймимом российские системы ПВО сбили до полусотни дронов боевиков. Он предупредил, что подобные провокации могут обернуться продолжение военной операции в Идлибе

Фото: Минобороны / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин в ходе саммита в Стамбуле отметил, что боевики не прекращают атаки на российскую базу в Сирии. По его словам, под Хмеймимом было сбито уже 50 беспилотников, передает ТАСС.

Комментируя возможность проведения военной операции в Идлибе, Путин отметил, что боевики продолжают провокации в отношении российских военных. «Совсем недавно — я проинформировал об этом коллег — был осуществлен артиллерийский обстрел из идлибской зоны в направлении Алеппо. За последние полтора-два месяца наши силы ПВО сбили возле нашей базы в Хмеймиме 50 летательных аппаратов», — рассказал глава государства.

Авиабаза Хмеймим в Сирии с начала года неоднократно подвергалась нападениям с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Несколько наиболее массовых атак произошли в январе, после Нового года. В ночь с 5-го на 6-е января порядка тринадцати дронов атаковали авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус. Семь из них были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», а остальные российским специалистам из подразделений радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль. Три дрона из шести перехваченных взорвались при посадке, а еще три удалось посадить и передать экспертам, которые выяснили, что «подобные атаки могут осуществляться террористами с дальности около 100 км», говорилось в сообщении Минобороны. Российские военные также заявили, что при изготовлении дронов использовались иностранные комплектующие.

Еще одна атака, в ходе которой было повреждено несколько российских самолетов и вертолетов, произошла непосредственно в новогоднюю ночь. В Минобороны, однако, официально подтвердить факт атаки с помощью дронов тогда отказались, заявив, что речь идет о минометном налете.