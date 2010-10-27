Н.Михалков придумал "Манифест просвещенного консерватизма"

Известный кинорежиссер Никита Михалков опубликовал "Манифест просвещенного консерватизма", в котором рассказал о том, как надо обустроить Россию.

В документе, который состоит из 63 страниц, Н.Михалков выступает от имени просвещенных консерваторов, которые, по его словам, должны установить и поддерживать законность и правопорядок в стране.

Времена либеральной демократии автор посчитал ушедшими в прошлое. "Люди устали выслушивать декларации о политической независимости, внимать призывам к индивидуальной свободе и верить сказкам о чудесах рыночной экономики. Пришла пора делать дело!"

Основным Н.Михалков видит курс на экономический рост и политическую стабильность, который должны осуществлять "новые кадры".

Кинорежиссер считает, что "разруху в головах" принесли "проповедники радикального прогресса и неистовые вожди либеральных буржуазно-демократических и пролетарских революций", а все важнейшие реформы осуществляют государственные, общественные и церковные деятели центристской, просвещенно-консервативной ориентации.

Базой для консерваторов Н.Михалков назвал людей, которые опираются на закон и порядок, испытывающих чувство гордости за свою страну.

Свой манифест кинорежиссер передал руководителям государства.

Стоит отметить, что мысли Н.Михалкова вызвали полярные отзывы среди критиков. Одни приветствовали манифест, назвав его своевременным и важным. У других появление документа вызвало недоумение, поскольку ранее в желании окончательно переключиться на политическую деятельность режиссер замечен не был.