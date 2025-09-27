Yle узнал, что ЕС не планирует вносить российский никель в список санкций

ЕС не планирует вводить санкции против российского никеля, несмотря на политические требования ужесточить рестрикции. Это связано с важностью металла для оборонной промышленности союза, сообщает Yle

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Европейский союз не собирается вносить стратегически важный для оборонной промышленности российский никель в санкционный список, пишет Yle.

Так, в 19-м пакете санкций против России, который 19 сентября представила Еврокомиссия, никель отсутствует, хотя политики в ЕС уже давно требуют ужесточения рестрикций, говорится в материале.

Российский никель в том числе используют в аккумуляторах электромобилей и ветрогенераторах, для нужд оборонной промышленности. Если бы ЕС запретил российский никель, его мировая цена резко выросла бы, а рабочие места в отрасли оказались бы под угрозой из-за роста затрат, пишет издание.

«Это этически крайне неприемлемая ситуация. Чем больше мы покупаем у России, тем сильнее становится ее военная промышленность», — считает член комитета по вопросам безопасности и оборонной политики Европарламента Мерья Кюллёнен.

В 2024 году ЕС закупил российский никель на $1 млрд, за первый квартал 2025 года — на $300 млн. Доля крупнейшего производителя и экспортера никеля в России — «Норникеля» — на мировом рынке составляет 16%, сообщается на сайте компании. Географию продаж «Норникель» в настоящее время не раскрывает. Сам Евросоюз производит около 3% всего очищенного никеля в мире.

Прошлой осенью президент Владимир Путин предложил «подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок» урана, титана, никеля и ряда других товаров, подчеркнув, что «себе во вред только ничего не нужно делать». Власти России считают санкции незаконными.

19-й пакет санкций Евросоюза против России согласован с США, его примут в ближайшее время, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро 22 сентября.

Евросоюз намерен в том числе снизить потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель, принять ограничительные меры против платежной системы «Мир», запретить экспорт ряда руд, металлов, химикатов и солей, а также ввести санкции в отношении 45 российских и зарубежных компаний. Помимо этого, Еврокомиссия предложила ввести санкции против третьих стран за предполагаемую помощь российскому ВПК, отказаться от российского сжиженного природного газа к 2027 году.