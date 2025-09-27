Захарова ответила на сообщения о санкциях ЕС против российских туристов

Если Евросоюз включит в 19-й пакет санкций запрет на оказание туристических услуг в России, в первую очередь от этого пострадают сами европейцы, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она отметила, что речь идет о тех жителях стран Европы, которые хотят посетить Россию.

«Пострадают от этого решения, прежде всего, сами европейцы, которые захотят посетить Россию, потратив у нас свои деньги. Деньги им, по мнению Брюсселя, можно тратить только на войну», — отметила она.

Ранее, 22 сентября, издание EUobserver сообщило со ссылкой на проект санкционных мер, представленный Еврокомиссией 19 сентября, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России затрагивает в том числе сферу туризма

Санкции предполагают запрет на предоставление туристических услуг в России, а также меры в отношении транспортировки и импорта газа. В частности, с 2027 года может быть введено эмбарго на российский СПГ. В порты ЕС, по данным издания, запретят заход еще 120 танкерам.

Позднее, 25 сентября, EUobserver сообщило, что несмотря на планируемые санкции против туристической отрасли России, граждане последней смогут продолжать приезжать в Евросоюз: Брюссель опубликует к концу года «более мягкий и необязательный» документ — «особую стратегию» в отношении путешественников из России.