Захарова ответила на сообщения о санкциях ЕС против российских туристов

Захарова: от запрета ЕС туристических услуг в России пострадают сами европейцы
Если Евросоюз включит в 19-й пакет санкций запрет на оказание туристических услуг в России, в первую очередь от этого пострадают сами европейцы, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она отметила, что речь идет о тех жителях стран Европы, которые хотят посетить Россию.

«Пострадают от этого решения, прежде всего, сами европейцы, которые захотят посетить Россию, потратив у нас свои деньги. Деньги им, по мнению Брюсселя, можно тратить только на войну», — отметила она.

Госдума подготовила проект о регулировании туристических агрегаторов
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее, 22 сентября, издание EUobserver сообщило со ссылкой на проект санкционных мер, представленный Еврокомиссией 19 сентября, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России затрагивает в том числе сферу туризма.

Санкции предполагают запрет на предоставление туристических услуг в России, а также меры в отношении транспортировки и импорта газа. В частности, с 2027 года может быть введено эмбарго на российский СПГ. В порты ЕС, по данным издания, запретят заход еще 120 танкерам.

Позднее, 25 сентября, EUobserver сообщило, что несмотря на планируемые санкции против туристической отрасли России, граждане последней смогут продолжать приезжать в Евросоюз: Брюссель опубликует к концу года «более мягкий и необязательный» документ — «особую стратегию» в отношении путешественников из России.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Мария Захарова
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
