Кремль не увидел перспектив урегулирования между Израилем и Ливаном

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Российские власти обеспокоены обострением напряженности между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла», но пока не видят перспектив урегулирования конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Каких-то перспектив в настоящий момент мы обозначить не можем, что делает, наверное, ситуацию еще более потенциально опасной», — цитирует его ТАСС. По словам пресс-секретаря, мирное урегулирование сейчас «монополизировано одной из стран», и говорить о его успехе нечего.

«Хезболла» и Израиль обмениваются ударами с начала войны последнего с палестинским движением ХАМАС. Ситуация обострилась после массовых взрывов пейджеров и других средств связи в Ливане 17–18 сентября. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль, Тель-Авив отверг обвинения.

Накануне, 23 сентября, Израиль начал военную операцию «Стрелы севера» в Ливане, назвав ее целью удары по объектам «Хезболлы». Этому предшествовали несколько дней израильских ударов по югу Ливана, а также Бейруту. В результате погибли сотни человек, тысячи получили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей Ливана, находящихся недалеко от используемых «Хезболлой» объектов, покинуть эти территории.