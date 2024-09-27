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Иноагентами признали центр «Досье», Гениса и экс-главу «Большой книги»

Также в реестр внесены историк Юрий Фельштинский, культуролог Александр Эткинд и бывший депутат заксобрания Петербурга Сергей Гуляев
Александр Генис
Александр Генис (Фото: alexander.genis.5 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В реестр иноагентов внесли центр «Досье», экс-гендиректора премии «Большая книга» Георгия Урушадзе и писателя Александра Гениса, говорится в сообщении Минюста России.

Также в список попали историк Юрий Фельштинский, психолог и культуролог Александр Эткинд и бывший депутат заксобрания Петербурга Сергей Гуляев.

Включение Гениса в реестр Минюст объяснил тем, что тот «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России и ее граждан, выступал против военных действий на Украине. Проживает за пределами России. Гуляев «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике властей, а также о российской армии, заявило ведомство. Он выступал против военных на действий на Украине и живет за границей, также сообщил Минюст.

Урушадзе выступал против военных действий на Украине, «распространял недостоверные сведения» о России, считают в министерстве. Проживает за рубежом.

Фельштинский, по мнению Минюста, «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике российского руководства, выступал против военных действий на Украине. Живет за пределами России.

Эткинд выступал против военных действий на Украине, «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России и ее армии, утверждает ведомство. Проживает за границей.

«Центр «Досье», заявили в министерстве, выступал против военных действий на Украине, «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике властей, а также о Вооруженных силах страны. Центр «Досье» — проект по расследовательской журналистике. В разное время он выпускал расследования об убийстве журналистов в ЦАР, об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне и другие. Летом 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Досье». Центр — проект «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории России и запрещена; в мае 2021 года она прекратила свою деятельность).

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иноагенты Минюст «Большая книга»
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