Сийярто заявил о скрытой торговле Европы с Россией

Европа продолжает торговать с Россией, но делает это тайно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам. Об этом сообщает венгерский телеканал 24.hu.

«Санкции не работают, ведь значительная часть европейских компаний находит способ обходным путем сохранить экономическое сотрудничество с Россией. <...> Я хотел бы отметить — вся Европа торгует с Россией, некоторые отрицают, а у нас в этом необходимости нет», — сказал он.

По словам дипломата, Венгрия открыто продолжает вести с Москвой экономические отношения. Цель и национальный интерес Будапешта — улучшать сферу торговли с Россией, подчеркнул глава МИД.

Венгерским компаниям не нужно отрицать, что они ищут российских экономических партнеров, добавил Сийярто. По его словам, в республике такие заявления не являются ругательством.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата сообщили, что товарооборот России и ЕС в июле вырос впервые с ноября 2023 года и вновь превысил €6 млрд. В середине лета двусторонняя торговля после семи месяцев снижения перешла к росту. За месяц ее объем увеличился на 23% процента — до €6,03 млрд. Это стало максимальным значением с января.

В 2023 году товарооборот России и ЕС достиг максимума за восемь лет. Показатель вырос за год на 2,3% и достиг €258,6 млрд — максимальное значение с 2014 года. Дефицит Евросоюза в торговле с Россией достиг рекордных €148,2 млрд — в два раза больше показателя 2021 года.