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Политика ,  
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Вологодский губернатор менее чем через год решил сменить сенатора региона

Вологодский губернатор решил сделать своего зама Богомазова сенатором от региона
Филимонов предложил своего бывшего заместителя — Евгения Богомазова — в сенаторы от Вологодской области. С ноября 2023-го эту должность занимал Олег Кувшинников, 26 сентября его полномочия были прекращены
Георгий Филимонов
Георгий Филимонов (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов через день после вступления в должность внес кандидатуру своего бывшего заместителя на этом посту Евгения Богомазова на должность сенатора от региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«27 сентября кандидатура Евгения Артемовича Богомазова внесена на должность сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Вологодской области. Срок его полномочий будет равнозначен сроку полномочий губернатора области», — приводит пресс-служба слова Филимонова.

Ранее пост сенатора от региона занимал Олег Кувшинников, его полномочия были прекращены 26 сентября. Соответствующее постановление направлено в Совет Федерации, в ближайшее время оно будет опубликовано на сайте регионального правительства.

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Кувшинников представлял Вологодскую область в Совете Федерации с ноября 2023 года.

Богомазова не было в тройке кандидатов в сенаторы, которую Филимонов внес в избирательную комиссию Вологодской области во время своей предвыборной кампании в соответствии с законом. Он предлагал в сенаторы Кувшинникова, бывшего спикера заксобрания Вологодской области (2016–2021) Андрея Луценко и экс-замгубернатора (2012) Евгения Артемова.

Евгений Богомазов родился 17 апреля 1970 года в поселке Чагода Вологодской области. В 1994 году окончил Вологодский государственный педагогический институт по специальности «История», в 2009 году — Академию управления МВД России.

С 1992-го работал учителем истории в Дедовопольской неполной средней школе в поселке Борисово Чагодощенского района. В 1993 году перешел на службу в органы внутренних дел. Занимал должности начальника ОВД Сямженского района, начальника ОВД по Шекснинскому району. В отставку по выслуге лет ушел в апреле 2014 года с должности начальника управления МВД по городу Вологде в звании полковника полиции.

В июне того же года Богомазова избрали главой Шекснинского муниципального района. 20 марта 2017 года он был назначен заместителем губернатора Вологодской области по внутренней политике. После того как в 2023 году Филимонов стал врио губернатора Вологодской области, Богомазов сохранил эту должность. В марте 2024 года он ушел в отставку.

Полномочия сенатора истекают, когда новый губернатор вступает в должность. Сразу же после этого он назначает выбранного им нового представителя от региона в Совет Федерации. Аналогичные назначения ранее произошли и в других регионах, в частности, в Калининградской области и Санкт-Петербурге.

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Вологодская область сенатор Георгий Филимонов
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