Беглов вновь наделил Матвиенко полномочиями сенатора от Петербурга

Валентина Матвиенко (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил полномочия Валентины Матвиенко в качестве сенатора от правительства города, сообщает пресс-служба законодательного собрания города.

«В заключение выступления [на церемонии инаугурации] губернатор вручил Валентине Матвиенко постановление о наделении ее полномочиями сенатора России — представителя от правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации Федерального собрания России», — говорится в сообщении.

Единый день голосования в России состоялся 8 сентября. В частности, глав выбирали в 23 российских регионах. По итогам голосования, Беглов одержал победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, набрав 59,8% голосов.

Кандидатуру Матвиенко на должность сенатора правительства от города он выдвинул, когда подавал документы на регистрацию в сентябрьских выборах.

Матвиенко занимает этот пост с 2011 года. С сентября того же года она возглавляет верхнюю палату парламента. До назначения в Совфед Матвиенко более семи лет была губернатором и председателем правительства города (с октября 2003-го по август 2011 года).

Полномочия сенатора истекают, когда новый губернатор вступает в должность, после чего глава города назначает выбранного им представителя в Совет Федерации.