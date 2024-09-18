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Единый день голосования ,  
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Беглов вновь наделил Матвиенко полномочиями сенатора от Петербурга

Сюжет
Единый день голосования
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил полномочия Валентины Матвиенко в качестве сенатора от правительства города, сообщает пресс-служба законодательного собрания города.

«В заключение выступления [на церемонии инаугурации] губернатор вручил Валентине Матвиенко постановление о наделении ее полномочиями сенатора России — представителя от правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации Федерального собрания России», — говорится в сообщении.

Беглов одержал победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга
Политика
Александр Беглов

Единый день голосования в России состоялся 8 сентября. В частности, глав выбирали в 23 российских регионах. По итогам голосования, Беглов одержал победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, набрав 59,8% голосов.

Кандидатуру Матвиенко на должность сенатора правительства от города он выдвинул, когда подавал документы на регистрацию в сентябрьских выборах.

Матвиенко занимает этот пост с 2011 года. С сентября того же года она возглавляет верхнюю палату парламента. До назначения в Совфед Матвиенко более семи лет была губернатором и председателем правительства города (с октября 2003-го по август 2011 года).

Полномочия сенатора истекают, когда новый губернатор вступает в должность, после чего глава города назначает выбранного им представителя в Совет Федерации.

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Валентина Матвиенко Александр Беглов Санкт-Петербург
Александр Беглов фото

Александр Беглов

губернатор Санкт-Петербурга
19 мая 1956 года
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
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