Калининградский губернатор определился с сенатором

Александр Шендерюк-Жидков (Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости)

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сохранил пост сенатора Совета Федерации от региона за Александром Шендерюком-Жидковым. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства области.

Сенатор поблагодарил главу региона за оказанное доверие.

«Представлять интересы Калининградской области в Совете Федерации для меня особая честь», — написал Шендерюк-Жидков.

Шендерюк-Жидков с 2016 по 2018 год был вице-премьером правительства Калининградской области по экономическим вопросам. После он возглавил местное ООО УК «Содружество».

В сентябре 2022 года Шендерюк-Жидков стал сенатором от региона. Тогда он заявил, что его главной задачей в регионе станет решение транспортной проблемы.

До него на протяжении 18 лет правительство Калининградской области в Совете Федерации представлял Олег Ткач. Он отказался от продолжения исполнения обязанностей сенатора «в силу личных обстоятельств»