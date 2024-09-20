Калининградский губернатор определился с сенатором
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сохранил пост сенатора Совета Федерации от региона за Александром Шендерюком-Жидковым. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства области.
Сенатор поблагодарил главу региона за оказанное доверие.
«Представлять интересы Калининградской области в Совете Федерации для меня особая честь», — написал Шендерюк-Жидков.
Шендерюк-Жидков с 2016 по 2018 год был вице-премьером правительства Калининградской области по экономическим вопросам. После он возглавил местное ООО УК «Содружество».
В сентябре 2022 года Шендерюк-Жидков стал сенатором от региона. Тогда он заявил, что его главной задачей в регионе станет решение транспортной проблемы.
До него на протяжении 18 лет правительство Калининградской области в Совете Федерации представлял Олег Ткач. Он отказался от продолжения исполнения обязанностей сенатора «в силу личных обстоятельств»
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