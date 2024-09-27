ООН предупредила о нехватке средств для помощи Украине зимой
Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцам на Украине Каролина Линдхольм Биллинг заявила агентству AFP, что у организации недостаточно средств для того, чтобы помочь Киеву преодолеть последствия ударов по энергетической инфраструктуре предстоящей зимой.
«Просьбы от властей Украины к организациям вроде нашей растут, но средств у нас очень сильно не хватает. У управления по делам беженцев уровень финансирования сейчас составляет 47%», — сказала Биллинг.
Чиновница рассказала, что сейчас организация в первую очередь занята ситуацией с людьми, которых эвакуируют из Донбасса, где наступают российские войска. «Только с 1 августа самостоятельно выехали оттуда или были эвакуированы около 99 тысяч человек», — заявила она. По словам Биллинг, управление ООН пытается помочь местным организациям обеспечить переселенцев и наиболее нуждающихся жильем в преддверии холодов.
25 сентября президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил, что в результате российских ударов в стране уничтожены все тепловые электростанции и значительная часть мощностей ГЭС, что неминуемо приведет к проблемам предстоящей зимой.
В августе министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил, что Украина сейчас находится на пороге, «вероятно, самой тяжелой зимы в истории страны». Из-за ударов повреждены или разрушены, в частности, Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.
Минобороны России только в сентябре несколько раз отчитывалось об ударах по украинским энергообъектам. Кремль связывал удары по объектам энергетической инфраструктуры с «потребностями военных». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, эти объекты имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны». «Соответственно, наши военные делают все, что необходимо для успешного продолжения специальной военной операции», — заявлял он.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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