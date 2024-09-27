Холдинг Усманова пообещал ответ на изъятие активов на Украине

Украинский суд арестовал активы принадлежащего Алишеру Усманова холдинга USM, в том числе партию железорудной продукции и IT-компанию. В компании решение назвали «вопиющим примером незаконной легализации» присвоенного имущества

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Решение суда на Украине о конфискации железорудной продукции «Металлоинвеста» и IT-компании «Петер-Сервис Украина» не останется без реакции в рамках существующих международных механизмов правовой защиты, сообщили РБК в пресс-службе компании USM Алишера Усманова (Forbes оценивает его состояние в 2024 году в $13,4 млрд), которой принадлежат изъятые активы.

В холдинге сочли, что решение суда на Украине — «вопиющий пример незаконной и необоснованной «легализации» присвоения имущества», принадлежащего частным лицам. Там обратили внимание, что активы до этого были незаконно заблокированы и удерживались «в «лучших» пиратских традициях на протяжении более двух лет».

В USM пояснили, что структура «Металлоинвеста» до февраля 2022 года закупала железорудную продукцию у российских производителей и экспортировала ее на рынки других государств через территорию Украины. В феврале 2022-го «в отсутствие каких-либо законных оснований» украинские власти задержали партии продукции и потом наложили арест «в рамках сфабрикованных уголовных дел». «Финальной точкой в незаконной экспроприации имущества» стало решение украинского суда, указали в компании.

«Мы приложим все усилия, чтобы международные судебные инстанции дали надлежащую оценку неправомерным действиям исполнительной и судебной власти Украины», — подчеркнули в USM.

25 сентября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины удовлетворил иск Министерства юстиции страны к предпринимателю Алишеру Усманову и его деловым партнерам об изъятии их активов в пользу государства. Как говорится в сообщении Минюста, было изъято свыше 165 тыс. т железорудной продукции (ориентировочная стоимость свыше 2 млрд грн, или около 4,5 млрд руб.) и 100% уставного капитала ООО «Петер-Сервис Украина». В Минюсте уточнили, что решения приняты в соответствии с законодательством о санкциях. Киев ввел ограничительные меры против Усманова в 2022 году.