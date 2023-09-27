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Политика ,  
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Крисевич получил 5 лет колонии за «самоубийство» на Красной площади

Крисевича вновь приговорили к пяти годам колонии за стрельбу на Красной площади

Крисевич получил 5 лет колонии за «самоубийство» на Красной площади
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Тверской районный суд Москвы приговорил акциониста Павла Крисевича к пяти годам лишения свободы за акцию со стрельбой на Красной площади, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Крисевич Павел Олегович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК (Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — говорится в сообщении. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Крисевичу уже приговаривали к пяти годам лишения свободы за ту же акцию, однако потом дело вернули на доследование, объяснил РБК адвокат Крисевича Леонид Соловьев. «Мы планируем изучить приговор и обжаловать. Ему по закону не должны были назначить больше 4,5 лет, закон запрещает назначать больше двух третей от максимального» — заявил Соловьев.

Крисевича задержали на Красной площади 11 июня 2021 года, он из охолощенного оружия сделал два выстрела в воздух, а третий — себе в голову. Крисевич проводил несколько подобных акций в Москве. Он объяснял свои действия попыткой привлечь внимание к проблеме политических репрессий и домашнего насилия в России.

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акция Красная площадь приговор хулиганство
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