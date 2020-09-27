СМИ сообщили о готовившем покушение на президента Колумбии россиянине

Вместе с гражданином России покушение организовывал, предположительно, израильтянин, сообщили колумбийские СМИ. Оба они являются опытными снайперами и недавно прибыли в Колумбию

Иван Дуке Маркес (Фото: Tom Brenner / Reuters)

В Колумбии разыскивают двух иностранцев, которые, предположительно, готовили покушение на президента страны Ивана Дуке Маркеса и его семью. По предварительной информации, один из них имеет российское гражданство, второй — гражданство Израиля, пишет газета El Tiempo со ссылкой на источник в правительстве.

О том, что покушение готовили россиянин и израильтянин также сообщала радиостанция RCN со ссылкой на источник.

Как пишет El Tiempo, подозреваемые в подготовке покушения являются опытными снайперами, один из них — бывший боец спецназа. Они недавно приехали в страну. По словам источника издания, обнародование информации о готовящемся покушении является способом сообщить организаторам, что власти страны их раскрыли и ищут.

Cлужбы безопасности страны находятся в состоянии повышенной готовности, в программу президента вносятся изменения, добавил он.