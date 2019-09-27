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Политика ,  
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МИД ответил на претензии Киргизии к телеведущему Малахову
Обсуждая смертельное ДТП с участием гражданина Киргизии, Малахов оскорбительно высказался в его адрес, а также назвал Киргизию страной с зарплатой в $10. МИД счел, что эта ситуация не касается межгосударственных отношений
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Высказывания телеведущего Андрея Малахова о гражданине Киргизии Исламбеке Акбарове и о самой стране — это личное мнение журналиста. Об этом говорится в сообщении в Тelegram-канале МИД России.

Дипведомство порекомендовало посольству Киргизии в Москве воспользоваться российским законом о СМИ «в части права на ответ» Малахову. «К двусторонним межгосударственным отношениям эта ситуация отношения не имеет», — отметили в МИДе. Однако посольство России в Киргизии высказало позицию Бишкека в этом деле: «Малахов — не наш герой».

В дипведомстве также заявили, что российского представителя не вызывали в МИД Киргизии из-за ситуации с Малаховым — этот вопрос был поднят в ходе планового рабочего контакта.

Политика
Российского дипломата вызвали в МИД Киргизии из-за передачи Малахова

27 сентября МИД Киргизии сообщил, что вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Малахова, в которой он обвиняет Акбарова в намеренном убийстве мотоциклиста в результате ДТП в Москве. «Сопляк, который приехал из другой страны <...> Дай ему $100 тыс., и они сделают счастливыми всю его семью, весь аул <...> И до конца их дней им [киргизам] не заработать таких денег [в стране], где зарплата $10», — сказал Малахов в эфире. 

Сам телеведущий заявил, что его удивила реакция официальных лиц Киргизии на выпуск программы, и выразил сожаление в связи с этой ситуацией. «В этом выпуске моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней попытаться понять, почему погиб ее сын», — пояснил Малахов. Он отметил, что преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства и все равны перед законом.

Автор: Артём Губенко
Теги: МИД, Киргизия, Андрей Малахов
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