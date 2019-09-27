Российского дипломата вызвали в МИД Киргизии из-за передачи Малахова

По мнению киргизского МИДа, российский ведущий, обсуждая ДТП с участием гражданина Киргизии, некорректно высказывался о ситуации

Андрей Малахов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В четверг, 26 сентября, МИД Киргизии вызвал советника-посланника (заместитель посла) посольства России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Представитель дипведомства Киргизии обратил внимание на высказывания Малахова в ходе вышедшей в эфир 24 сентября программы, где обсуждалось ДТП с участием гражданина республики Исламбека Акбарова и сына совладельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас» Владимира Маругова Александра. В МИДе отметили «некорректные» выражения Малахова по отношению к Акбарову и выразили озабоченность в связи с тем, что журналисты государственных СМИ России говорят подобные вещи с учетом союзнических отношений двух стран.

«Малахов — не наш герой», — отреагировало на инцидент на своей странице в Facebook российское посольство, добавив, что речь идет об оскорблении «целого народа».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ВГТРК и в департамент информации и печати МИД России.