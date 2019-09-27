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Политика ,  
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Российского дипломата вызвали в МИД Киргизии из-за передачи Малахова
По мнению киргизского МИДа, российский ведущий, обсуждая ДТП с участием гражданина Киргизии, некорректно высказывался о ситуации
Андрей Малахов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В четверг, 26 сентября, МИД Киргизии вызвал советника-посланника (заместитель посла) посольства России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Представитель дипведомства Киргизии обратил внимание на высказывания Малахова в ходе вышедшей в эфир 24 сентября программы, где обсуждалось ДТП с участием гражданина республики Исламбека Акбарова и сына совладельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас» Владимира Маругова Александра. В МИДе отметили «некорректные» выражения Малахова по отношению к Акбарову и выразили озабоченность в связи с тем, что журналисты государственных СМИ России говорят подобные вещи с учетом союзнических отношений двух стран.

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«Малахов — не наш герой», — отреагировало на инцидент на своей странице в Facebook российское посольство, добавив, что речь идет об оскорблении «целого народа».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ВГТРК и в департамент информации и печати МИД России.

В начале июля на Фрунзенской набережной произошло столкновение мотоцикла и легковушки-такси, после чего оба транспортных средства загорелись. Мотоциклом управлял погибший Александр Маругов, такси — Исламбек Акбаров, он находится под следствием. В эфире передачи от 24 сентября Малахов, называя Акбарова виновником ДТП, выдвигает версию, что гражданин Киргизии намеренно убил Маругова за деньги. «За рулем [был] 23-летний сопляк, который приехал из другой страны <...> Дай ему $100 тыс., и они сделают счастливыми всю его семью, весь аул, всех родственников <...> И до конца их дней им [киргизам] не заработать таких денег [в стране], где зарплата 10$», — говорил Малахов в течение передачи.

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Малахова также удивило, что после аварии на защиту Акбарова встало посольство Киргизии в России и что у него появился «шикарный адвокат». «Кто оплачивает ваши услуги? Родственники из Кыргызстана, многодетная семья, где пятеро по лавкам спят?» — обращался ведущий к присутствующему в студии адвокату Акбарова.

В июле, после аварии, заместитель руководителя ЦОДД правительства Москвы Александр Евсин комментировал РБК происшествие, указывая на обоюдную вину участников ДТП: «Налицо очень большое превышение скорости мотоциклистом. В момент столкновения, по визуальной оценке, это не менее 150 км/ч, а может быть, и больше. Все это происходило в темноте, соответственно, водитель такси тоже допустил ошибку и не оценил обстоятельства при повороте. Хотя там ехали два мотоцикла рядом, и издалека со стороны автомобилиста они могли выглядеть как автомобиль, и вдруг левая «фара» ускоряется и врезается в него».

Авторы: Артём Губенко, Любовь Порываева
Теги: Киргизия, МИД, дипломат, Андрей Малахов
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