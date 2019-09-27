Малахов ответил на критику МИДа Киргизии

Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.

Как отметил телеведущий, его удивила реакция жителей Киргизии и МИД республики на программу, где обсуждалось ДТП с участием гражданина республики Исламбека Акбарова, в котором погиб Александр Маругов — сын совладельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас» Владимира Маругова.

«В этом выпуске моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней попытаться понять, почему погиб ее сын», — пояснил ведущий. По словам Малахова, преступники и жертвы «не имеют национальности и гражданства», и все они равны перед законом. «Я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами», — добавил он.

В июле в Москве столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате инцидента мотоциклист Александр Маругов скончался, а водитель такси Исламбек Акбаров оказался под следствием. Как говорил РБК замруководителя ЦОДД правительства Москвы Александр Евсин, в происшествии были виноваты оба участника движения — мотоциклист значительно превысил скорость, а водитель машины не оценил обстоятельства при повороте.

В телепередаче «Прямой эфир» от 24 сентября Андрей Малахов, называя Акбарова виновником ДТП, выдвинул версию, что гражданин Киргизии намеренно убил Маругова за деньги.