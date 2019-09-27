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Малахов ответил на критику МИДа Киргизии

Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.

Как отметил телеведущий, его удивила реакция жителей Киргизии и МИД республики на программу, где обсуждалось ДТП с участием гражданина республики Исламбека Акбарова, в котором погиб Александр Маругов — сын совладельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас» Владимира Маругова.

«В этом выпуске моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней попытаться понять, почему погиб ее сын», — пояснил ведущий. По словам Малахова, преступники и жертвы «не имеют национальности и гражданства», и все они равны перед законом. «Я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами», — добавил он.

В июле в Москве столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате инцидента мотоциклист Александр Маругов скончался, а водитель такси Исламбек Акбаров оказался под следствием. Как говорил РБК замруководителя ЦОДД правительства Москвы Александр Евсин, в происшествии были виноваты оба участника движения — мотоциклист значительно превысил скорость, а водитель машины не оценил обстоятельства при повороте.

В телепередаче «Прямой эфир» от 24 сентября Андрей Малахов, называя Акбарова виновником ДТП, выдвинул версию, что гражданин Киргизии намеренно убил Маругова за деньги.

На следующий день, 26 сентября, МИД Киргизии вызвал советника-посланника посольства России в этой стране из-за эфира с Малаховым. В киргизском внешнеполитическом ведомстве отметили «некорректность» выражений ведущего по отношению к Акбарову и выразили озабоченность в связи с тем, что журналисты государственных СМИ России говорят подобные вещи с учетом союзнических отношений двух стран.

Теги: Андрей Малахов, Киргизия, ДТП
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