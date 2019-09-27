В дом экс-президента Молдавии пришли с обыском по делу о выводе $1 млрд

В дом экс-президента Молдавии пришли с обыском по делу о выводе $1 млрд

Антикоррупционная прокуратура пришла в дом Петра Лучинского в рамках расследования по делу о выводе $1 млрд из банковской системы страны в 2014 году

Петр Лучинский (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

В дом бывшего президента Молдавии Петра Лучинского пришли с обыском. Об этом сообщает Moldpres со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционной прокуратуры Кэтэлину Богонос.

По ее словам, экс-глава государства уже был допрошен прокуратурой по делу о выводе $1 млрд из банковской системы Молдавии, который произошел в 2014 году.

Она отметила, что Лучинский пока не задержан. Других подробностей пресс-секретарь не сообщила.

Сам Лучинский, комментируя телеканалу TV8 выдвинутые против него обвинения, заявил, что он никоим образом не причастен к этому делу. Также бывший президент сообщил о намерении лично обратиться в прокуратуру. «Пусть покажут мне где-нибудь сделку, что я получил какие-нибудь деньги на счет, что у меня есть фирма», — сказал бывший президент.