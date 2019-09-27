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Политика ,  
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В дом экс-президента Молдавии пришли с обыском по делу о выводе $1 млрд
Антикоррупционная прокуратура пришла в дом Петра Лучинского в рамках расследования по делу о выводе $1 млрд из банковской системы страны в 2014 году
Петр Лучинский (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

В дом бывшего президента Молдавии Петра Лучинского пришли с обыском. Об этом сообщает Moldpres со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционной прокуратуры Кэтэлину Богонос.

По ее словам, экс-глава государства уже был допрошен прокуратурой по делу о выводе $1 млрд из банковской системы Молдавии, который произошел в 2014 году.

Она отметила, что Лучинский пока не задержан. Других подробностей пресс-секретарь не сообщила.

Сам Лучинский, комментируя телеканалу TV8 выдвинутые против него обвинения, заявил, что он никоим образом не причастен к этому делу. Также бывший президент сообщил о намерении лично обратиться в прокуратуру. «Пусть покажут мне где-нибудь сделку, что я получил какие-нибудь деньги на счет, что у меня есть фирма», — сказал бывший президент.

Финансы
Из финансовой системы Молдавии пропал $1 млрд

О пропаже $1 млрд из финансовой системы страны Национальный банк Молдавии сообщил в апреле 2015 года. Французская газета Le Monde писала, что кредиты на такую сумму выдали три банка — Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. На тот момент, как отмечало издание, на их долю приходилось около трети банковских активов всей республики. Сделку по выдаче кредитов на общую сумму $1 млрд эти банки заключили в течение нескольких дней накануне парламентских выборов 30 ноября 2014 года, на которых сторонники европейского пути Молдавии столкнулись с пророссийской оппозицией. Лучинский проводил сделку по покупке 4,8% акций Unibank, напоминает TV8.

Лучинский, занимавший пост президента Молдавии с января 1997 года по апрель 2001-го и которого расследователи компании Kroll назвали одним из причастных к выводу $1 млрд, рассказал, что приобрел акции Unibank на заемные деньги, которые ему дал муж российской певицы Жасмин бизнесмен Илан Шор. Лучинский отмечал, что он купил акции в надежде на то, что впоследствии получит выгоду от их продажи.

Самого Шора в 2015 году задержали в рамках расследования этого дела, а в июне 2017-го он был приговорен к 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в полузакрытом пенитенциарном учреждении. Однако позднее приговор был обжалован; сейчас дело рассматривается в апелляционной инстанции, а Шор находится на свободе. В июне 2019 года стало известно, что Илан Шор покинул Молдавию вместе с экс-лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком, после чего Шора объявили в международный розыск.

Автор: Михаил Юшков
Теги: обыск, экс-президент, Молдавия
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Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 годам тюрьмы за финансовые махинации
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МВД Молдавии объявило в розыск мужа российской певицы Жасмин
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