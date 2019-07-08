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В Москве в ДТП с участием мотоцикла погиб сын владельца колбасных заводов
При столкновении с такси на Фрунзенской набережной погиб водитель мотоцикла Александр Маругов — сын владельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас»
Александр Маругов (Фото: alexmarugov / Instagram)

В Москве в ночь на 8 июля на Фрунзенской набережной произошло ДТП с участием мотоцикла и легковушки. Источник в правоохранительных органах сообщил «РИА Новости», что за рулем мотоцикла находился сын бизнесмена Владимира Маругова Александр, он погиб. По словам собеседника, оба транспортных средства после столкновения загорелись. Водители были госпитализированы, однако спасти мотоциклиста врачам не удалось.

Мать Александра Маругова поэтесса Татьяна Маругова подтвердила РБК факт его гибели в результате ДТП. «Это правда. Пока не совсем [известны обстоятельства случившегося], будет экспертиза. Все вспоминают, что он [Александр] был очень спокойным и красивым», — сказала она. РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

В Instagram-аккаунте Александра Маругова указано, что он окончил МГИМО и является экспертом в области майнинга криптовалют. Был одним из основателей компании YAM Mining. По данным системы СПАРК, компания занимается ремонтом компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

Заместитель руководителя ЦОДД правительства Москвы Александр Евсин опубликовал на своей странице в Facebook видео аварии.

Видео: Александр Евсин / Facebook

В разговоре с РБК Евсин предположил, что причинами ДТП стали превышение скорости со стороны мотоциклиста и невнимательность водителя автомобиля такси. 

«Налицо очень большое превышение скорости мотоциклистом. В момент столкновения, по визуальной оценке, это не менее 150 километров в час, а может быть, и больше. Все это происходило в темноте, соответственно, водитель такси тоже допустил ошибку и не оценил обстоятельства при повороте. Хотя там ехали два мотоцикла рядом, и издалека со стороны автомобилиста они могли выглядеть как автомобиль, и вдруг левая «фара» ускоряется и врезается в него. Мотоциклист пострадал достаточно тяжело — получил серьезные травмы конечностей, травматический шок, потом его увезли в больницу, о дальнейшей его судьбе я не знаю», — сказал он РБК.

Согласно данным СПАРК, Владимир Маругов является совладельцем «Мясной империи» и «Озерецких колбас». Также является совладельцем «Строй проекта». В отношении Маругова проходит процедура банкротства. Мать Александра Татьяна Маругова — поэтесса, также является совладельцем «Мясной исперии».

Авторы: Константин Ткаченко, Егор Губернаторов, Любовь Порываева
Теги: ДТП, авария, смерть
РБК
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