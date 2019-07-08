В Москве в ДТП с участием мотоцикла погиб сын владельца колбасных заводов

В Москве в ДТП с участием мотоцикла погиб сын владельца колбасных заводов

При столкновении с такси на Фрунзенской набережной погиб водитель мотоцикла Александр Маругов — сын владельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас»

Александр Маругов (Фото: alexmarugov / Instagram)

В Москве в ночь на 8 июля на Фрунзенской набережной произошло ДТП с участием мотоцикла и легковушки. Источник в правоохранительных органах сообщил «РИА Новости», что за рулем мотоцикла находился сын бизнесмена Владимира Маругова Александр, он погиб. По словам собеседника, оба транспортных средства после столкновения загорелись. Водители были госпитализированы, однако спасти мотоциклиста врачам не удалось.

Мать Александра Маругова поэтесса Татьяна Маругова подтвердила РБК факт его гибели в результате ДТП. «Это правда. Пока не совсем [известны обстоятельства случившегося], будет экспертиза. Все вспоминают, что он [Александр] был очень спокойным и красивым», — сказала она. РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

В Instagram-аккаунте Александра Маругова указано, что он окончил МГИМО и является экспертом в области майнинга криптовалют. Был одним из основателей компании YAM Mining. По данным системы СПАРК, компания занимается ремонтом компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

Заместитель руководителя ЦОДД правительства Москвы Александр Евсин опубликовал на своей странице в Facebook видео аварии.