Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами

В пятерку вызывающих наибольшее доверие у россиян журналистов попали только телеведущие федеральных каналов, согласно опросу Левада-центра. «Кто в телевизоре — тот и пользуется доверием», — объясняют социологи

Владимир Соловьев (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Левада-центр назвал журналистов, пользующихся у россиян наибольшим доверием. Это ведущие телевизионных ток-шоу и новостных программ Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1»), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1»), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ), Владимир Познер («Познер», «Первый канал») и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1»).

Такие результаты показал общероссийский опрос, проведенный в марте 2019 года среди городского и сельского населения объемом 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 регионах. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью, погрешность составила 3,4%. Респондентов попросили назвать пятерых российских журналистов, публицистов, обозревателей, ведущих общественно-политические ток-шоу, выступающих на радио, телевидении, в прессе и интернете, за работой которых они стараются следить.

Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%). За ними с 2% следовали телеведущие Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева и Евгений Попов.

«В последние годы, особенно это заметно среди политических ток-шоу, намечается тренд на упрощение языка, на сверхэмоциональность, на псевдонародность», — объясняет итоги исследования политолог Евгений Иванов. По его мнению, из общего ряда перечисленных телеведущих выбивается Владимир Познер, к которому испытывают доверие не только как к журналисту, но и как к личности с яркой и богатой биографией.