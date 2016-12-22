Россия и шесть стран СНГ начали крупные учения военной авиации

До 100 военных самолетов из семи стран участвуют в тренировке по организации противовоздушной обороны, которую проводят российские Воздушно-космические силы

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Семь стран, состоящих в СНГ, начали тренировку по противовоздушной обороне (ПВО), в ней участвует до 100 самолетов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В тренировке задействована авиация Вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. В учениях также участвуют подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск, выделенные в состав объединенной системы ПВО. Тренировкой управляют российские Воздушно-космические силы (ВКС).

«В тренировке задействовано до 100 самолетов истребительной авиации — Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130, бомбардировочной авиации — Су-24, Су-34, штурмовой авиации — Су-25, дальней авиации — Ту-22, Ту-160, Ту-95, вертолеты Ка-27, Ми-8», — перечислили в Минобороны технику, участвующую в учениях.

Военные отработают действия дежурных сил ПВО при нарушении воздушными судами госграниц стран — участниц СНГ, а также при угоне самолетов. Кроме того, отложено взаимодействие при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.

Тренировка началась с обнаружения в Восточно-Европейском и Центрально- Азиатском регионах целей условного воздушного противника. Роль контрольных целей выполняют российские Ту-160 и Ту-95МС и Ту-22М3.

В начале сентября в Забайкалье прошли крупнейшие за последние 40 лет учения «Восток-2018», в которых помимо российских войск приняли участие военнослужащие Народно-освободительной армии Китая и монгольской армии. С российской стороны в учениях участвовали около 300 тыс. военнослужащих, 36 тыс. танков, БТР и других машин, более 1 тыс. вертолетов.