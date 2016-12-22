Трамп отказал премьеру Канады в личной встрече на Генассамблее ООН

Американский президент признался, что отклонил предложение Джастина Трюдо о личной встрече. Отказ он объяснил «плохими переговорами» с Канадой о зоне свободной торговли и «слишком высокими тарифами» со стороны Оттавы

Дональд Трамп (Фото: Mary Altaffer / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил просьбу премьер-министра Канады Джастина Трюдо о личной встрече в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сам Трамп сообщил журналистам на пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщает Reuters.

Как объяснил американский лидер, он отклонил просьбу канадского премьера о встрече, потому что двусторонние переговоры по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) идут плохо, а также тем, что Соединенные Штаты недовольны переговорщиками Канады.

Помимо этого, по словам Трампа, от встречи с Трюдо он отказался, «потому что его тарифы слишком высоки, и он, похоже, не хочет менять свою позицию». «И я сказал ему: «Забудь об этом [о встрече], и, честно говоря, мы подумываем о том, чтобы ввести пошлины на ввоз автомобилей из Канады», — процитировал сам себя Трамп. «Это золотая жила, это большое дело», — добавил он.

Трамп добивается пересмотра соглашения НАФТА, называя его «одной из самых худших сделок, которые когда-либо заключали США». Он считает, что Канада не должна быть частью нового соглашения, потому что в этом нет «политического смысла».

С 1 июня США ввели 25%-процентные пошлины на ввоз алюминия и 10%-процентные пошлины на ввоз стали из стран ряда стран, включая Канаду. Канадский премьер Джастин Трюдо назвал введенные тарифы «неприемлемыми» и «карательными». Оттава подготовила ответные меры для Вашингтона – введение пошлин для США на сумму до $16,6 млрд. Трамп, в свою очередь, призывает Канаду к снятию торговых барьеров.